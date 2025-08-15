المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأول منذ 761 يومًا.. محمد شريف يعود للتسجيل بقميص الأهلي أمام فاركو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:25 م 15/08/2025
محمد شريف

محمد شريف مهاجم الأهلي

افتتح المهاجم محمد شريف، التسجيل للنادي الأهلي في مواجهة نظيره فاركو، المقامة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي الأول ضد فاركو.. هاني يصنع وشريف يسجل

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الأول، في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية من الظهير الأيمن محمد هاني.

وافتتح شريف سجله التهديفي، بعد عودته للنادي الأهلي، الذي ضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد شريف يسجل مع الأهلي لأول مرة منذ 2023

وعاد محمد شريف للتسجيل بقميص النادي الأهلي، لأول مرة منذ 761 يومًا، منذ هدفه في شباك المقاولون العرب بمسابقة الدوري المصري عام 2023.

وجاء هدف محمد شريف الأهلي قبل رحيله عن الأهلي من قبل، في شباك المقاولون، يوم 16 يوليو عام 2023، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان النادي الأهلي قد تعادل في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري، أمام نظيره مودرن سبورت، بهدفين لكلا منهما.

وسجل هدفي الأهلي أحمد رضا وياسين مرعي، بينما أحرز ثنائي مودرن حسام حسن وعلي الفيل.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمد شريف فاركو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

