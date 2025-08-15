تسبب حارس مرمى النادي الأهلي، مصطفى شوبير، في استقبال فريقه هدفًا في الدقيقة 70 أمام فريق فاركو، في المباراة الجارية حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف بعد ارتباك داخل منطقة جزاء الأهلي، حيث أعاد محمد هاني الكرة برأسية كانت في طريقها لتتحول إلى ركلة ركنية، لكن شوبير تدخل بشكل غريب ليحول الكرة إلى محمد فخري، لاعب فاركو، الذي سددها بقوة لترتطم بالقائم وتتهادى داخل الشباك.

ثقة ريبيرو في شوبير على حساب الشناوي

يأتي هذا الخطأ بعد أداء متذبذب لشوبير في الجولة الأولى، حيث استقبل هدفين في تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

ورغم ذلك، يبدو أن المدير الفني للأهلي، خوسيه ريبيرو، يثق في قدرات الحارس الشاب، مفضلاً إياه على قائد الفريق وحارس منتخب مصر، محمد الشناوي، الذي يجلس على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

وسجل للأهلي في المباراة محمد شريف في الدقيقة 10، وزيزو الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 20 و59، بينما أضاف السلوفيني نييتس جراديشار الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وتستمر المباراة وسط تقدم الأهلي بنتيجة 4-1 حتى الآن.

