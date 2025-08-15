المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
خطأ فادح من مصطفى شوبير يكلف الأهلي هدفًا أمام فاركو في الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:53 م 15/08/2025
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير

تسبب حارس مرمى النادي الأهلي، مصطفى شوبير، في استقبال فريقه هدفًا في الدقيقة 70 أمام فريق فاركو، في المباراة الجارية حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف بعد ارتباك داخل منطقة جزاء الأهلي، حيث أعاد محمد هاني الكرة برأسية كانت في طريقها لتتحول إلى ركلة ركنية، لكن شوبير تدخل بشكل غريب ليحول الكرة إلى محمد فخري، لاعب فاركو، الذي سددها بقوة لترتطم بالقائم وتتهادى داخل الشباك.

ثقة ريبيرو في شوبير على حساب الشناوي

يأتي هذا الخطأ بعد أداء متذبذب لشوبير في الجولة الأولى، حيث استقبل هدفين في تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

ورغم ذلك، يبدو أن المدير الفني للأهلي، خوسيه ريبيرو، يثق في قدرات الحارس الشاب، مفضلاً إياه على قائد الفريق وحارس منتخب مصر، محمد الشناوي، الذي يجلس على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

وسجل للأهلي في المباراة محمد شريف في الدقيقة 10، وزيزو الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 20 و59، بينما أضاف السلوفيني نييتس جراديشار الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وتستمر المباراة وسط تقدم الأهلي بنتيجة 4-1 حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

جدول هدافي الدوري المصري من هنا

الأهلي الدوري المصري فاركو مصطفى شوبير الأهلي ضط فاركو نتيجة مباراة الأهلي وفاركو

