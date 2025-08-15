المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. شوبير يهز شباك الأهلي وهاني يغادر بالحمراء في فوز مثير أمام فاركو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:09 م 15/08/2025
الأهلي زيزو

الأهلي يفوز على فاركو برباعية

يحقق النادي الأهلي فوزًا مثيرًا بنتيجة 4-1 على فريق فاركو، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، ليواصل انطلاقته في المسابقة رغم بعض التعثرات.

تألق هجومي يقود الأهلي

افتتح محمد شريف التسجيل للأهلي في الدقيقة 10، قبل أن يتألق زيزو بتسجيل هدفين في الدقيقتين 20 و59.

وأكمل السلوفيني نييتس جراديشار رباعية الأهلي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 81، ليؤكد تفوق الفريق هجوميًا.

خطأ شوبير يكلف الأهلي هدفًا

في الدقيقة 70، تسبب حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، في استقبال هدف فاركو الوحيد بعد ارتباك دفاعي. أعاد محمد هاني الكرة برأسية كانت في طريقها لركلة ركنية، لكن تدخل شوبير الخاطئ حوّل الكرة إلى محمد فخري، لاعب فاركو، الذي سددها بقوة لترتطم بالقائم وتتهادى داخل الشباك.

طرد هاني يثير الجدل

شهدت المباراة لحظة مثيرة للجدل قبل نهايتها بدقائق، حيث تلقى محمد هاني البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، بسبب عدم التزامه بتوجيهات الحكم بالخروج من أقرب نقطة في الملعب، ليُكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين.

تحليل لمباراة الأهلي ضد فاركو

يأتي هذا الفوز بعد تعادل الأهلي في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، بينما تعادل فاركو مع إنبي بدون أهداف في الجولة الأولى.

ويواصل الأهلي، بقيادة مدربه خوسيه ريبيرو، الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، رغم استمرار جلوس قائد الفريق محمد الشناوي على دكة البدلاء.

ويقدم موقع "يلا كورة" بثًا مباشرًا للمباراة عبر حسابه على فيسبوك، تضمن تحليلًا فنيًا بمشاركة المحلل محمد يسري وتقديم محمد الهادي، ليمنح عشاق الكرة المصرية تغطية شاملة لأداء الفريقين.

الأهلي الزمالك الدوري المصري زيزو محمد هاني الأهلي ضد فاركو

