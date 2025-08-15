المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأحمر يكتسح.. أرقام مباراة الأهلي ضد فاركو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:58 م 15/08/2025 تعديل في 16/08/2025
الأهلي

الأهلي

حقق الأهلي فوزه الأول في نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بانتصاره على فاركو 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة العاشرة، وأضاف أحمد سيد "زيزو" الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 21 و59، ثم سجل نيتس جراديشار الهدف الرابع في الدقيقة 81.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو

في المقابل، سجل هدف فاركو الوحيد محمد فخري في الدقيقة 70.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت 2-2، بينما توقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع إنبي سلبيا.

أرقام مباراة الأهلي ضد فاركو

وفقا لمنصة "Flash Score" المتخصصة في الإحصائيات، اكتسح الأهلي في أغلب نواحي المباراة رقميا، على رأسها الاستحواذ بنسبة 63% مقابل 37% لفاركو.

وبلغ عدد تسديدات فريق المدرب خوسيه ريبييرو 12 تسديدة نصفها على المرمى، مقابل تسديدتين على المرمى من أصل 9 أطلقها لاعبو فاركو.

وحصل كل فريق على 8 ركلات حرة.

وقام محمد سعيد، حارس فاركو، بالتصدي لتسديدتين، بينما تصدى مصطفى شوبير، نظيره في الفريق الأحمر، لتسديدة واحدة، علما بأنه ارتكب الخطأ الوحيد في المباراة الذي أدى لهدف.

وبلغت دقة تمريرات الأهلي 89% (415 من 467)، مقابل 74% لفاركو (204 من 274).

وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة بحصول محمد هاني لاعب الأهلي على بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري فاركو

