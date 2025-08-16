يلتقي نادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لمواصلة بدايته المميزة في الموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وكان الفريق الأبيض قد حقق الانتصار في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

ويتسلح الزمالك بصفقاته الجديدة، بعد انضمام البرازيلي خوان ألفينا لصفوف الفريق الأبيض عقب الجولة الأولى، بالإضافة لتجهيز المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ للمشاركة في الجولة الثانية.

وفي المقابل يأمل المقاولون العرب في تحقيق أول نتيجة إيجابية له هذا الموسم، وتصحيح مساره لتجنب الدخول مبكرًا في مناطق الهبوط، بعد خسارته أمام زد بنتيجة 2-0 في الأسبوع الأول من المسابقة.

وتولى المدرب محمد مكي قيادة المقاولون منذ الموسم الماضي، ونجح في قيادة فريقه للصعود من دوري المحترفين.

ويتسلح ذئاب الجبل بعناصر الخبرة، وعلى رأسهم الحارس محمود أبو السعود، والجناح محمد عنتر، بالإضافة للظهير جوزيف أوشايا.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الثانية من الدوري المصري

المباراة: الزمالك ضد المقاولون العرب

الموعد: السبت 16 أغسطس

التوقيت: التاسعة مساءً

الملعب: استاد القاهرة الدولي

الحكم: محمد عباس مايو

القناة الناقلة: أون سبورت 1