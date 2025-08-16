المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بين مواصلة التألق والبحث عن أول نقطة.. الزمالك يصطدم بالمقاولون في الدوري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:31 ص 16/08/2025
الزمالك

فريق الزمالك

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لمواصلة بدايته المميزة في الموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

ناصر ماهر يغير "شكل الأبيض".. "صراع مفيد" في حسابات فيريرا (تحليل)

وكان الفريق الأبيض قد حقق الانتصار في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

ويتسلح الزمالك بصفقاته الجديدة، بعد انضمام البرازيلي خوان ألفينا لصفوف الفريق الأبيض عقب الجولة الأولى، بالإضافة لتجهيز المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ للمشاركة في الجولة الثانية.

وفي المقابل يأمل المقاولون العرب في تحقيق أول نتيجة إيجابية له هذا الموسم، وتصحيح مساره لتجنب الدخول مبكرًا في مناطق الهبوط، بعد خسارته أمام زد بنتيجة 2-0 في الأسبوع الأول من المسابقة.

وتولى المدرب محمد مكي قيادة المقاولون منذ الموسم الماضي، ونجح في قيادة فريقه للصعود من دوري المحترفين.

استقبل هدفًا من 5 تمريرات.. أخطاء المقاولون طريق الزمالك للفوز (تحليل)

ويتسلح ذئاب الجبل بعناصر الخبرة، وعلى رأسهم الحارس محمود أبو السعود، والجناح محمد عنتر، بالإضافة للظهير جوزيف أوشايا.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الثانية من الدوري المصري

المباراة: الزمالك ضد المقاولون العرب

الموعد: السبت 16 أغسطس

التوقيت: التاسعة مساءً

الملعب: استاد القاهرة الدولي

الحكم: محمد عباس مايو

القناة الناقلة: أون سبورت 1

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك المقاولون العرب يانيك فيريرا

