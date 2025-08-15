المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد رباعية الأهلي.. مدرب فاركو ليلا كورة: سنبدأ التحسن من المباراة المقبلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:40 ص 16/08/2025
أحمد خطاب مدرب فاركو

أحمد خطاب مدرب فاركو

شدد أحمد خطاب، مدرب فاركو، على ثقته في قدرة فريقه في التحسن سريعا والعودة لطريق الانتصارات.

فاركو خسر أمام الأهلي، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

وتوقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع إنبي سلبيا في الجولة الأولى.

تصريحات مدرب فاركو بعد مباراة الأهلي

قال أحمد خطاب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ردا على سؤال يلا كورة عن الوقت الذي يحتاجه لتحسين أداء الفريق: "الجميع يتفق أن أول 3 أو 4 أسابيع تكون شبه انطلاقة للموسم الجديد حتى تحدث حالة
تناغم بين اللاعبين، ويرتفع الأداء والمعدل البدني والبدني".

وأوضح: "لكننا سنحاول تدارك الأمر في وقت أقل بداية من المباراة المقبلة".

وأضاف: "المباراة الأولى كانت في ملعبنا، حققنا نتيجة سلبية بالنسبة لي رغم أننا تعادلنا، لأن في ملعبنا تكون لدينا رغبة للفوز".

واختتم مدرب فاركو تصريحاته قائلا: "من المباراة المقبلة سنبدأ في التحسن، وثقتي كبيرة في لاعبي الفريق".

ويلتقي فاركو في المباراة المقبلة مع طلائع الجيش بالجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.

الأهلي الدوري المصري فاركو

