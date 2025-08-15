شدد أحمد خطاب، مدرب فاركو، على ثقته في قدرة فريقه في التحسن سريعا والعودة لطريق الانتصارات.

فاركو خسر أمام الأهلي، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

وتوقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع إنبي سلبيا في الجولة الأولى.

تصريحات مدرب فاركو بعد مباراة الأهلي

قال أحمد خطاب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ردا على سؤال يلا كورة عن الوقت الذي يحتاجه لتحسين أداء الفريق: "الجميع يتفق أن أول 3 أو 4 أسابيع تكون شبه انطلاقة للموسم الجديد حتى تحدث حالة

تناغم بين اللاعبين، ويرتفع الأداء والمعدل البدني والبدني".

وأوضح: "لكننا سنحاول تدارك الأمر في وقت أقل بداية من المباراة المقبلة".

وأضاف: "المباراة الأولى كانت في ملعبنا، حققنا نتيجة سلبية بالنسبة لي رغم أننا تعادلنا، لأن في ملعبنا تكون لدينا رغبة للفوز".

واختتم مدرب فاركو تصريحاته قائلا: "من المباراة المقبلة سنبدأ في التحسن، وثقتي كبيرة في لاعبي الفريق".

ويلتقي فاركو في المباراة المقبلة مع طلائع الجيش بالجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.