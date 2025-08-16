يستضيف نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، لحساب منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى كلاهما لتحقيق نتيجة إيجابية، بحثًا عن حصد المزيد من النقاط في وقت مبكر من البطولة.

وتستكمل اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025/2026، والتي انطلقت مساء الخميس الماضي، عبر مواجهة الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المواجهة بين الزمالك والمقاولون العرب، على ملعب القاهرة الدولي، الذي يعد مسرحًا لمنافسات الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة

وتنقل مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، مساء اليوم في التاسعة مساءً، وذلك عبر قناة "أون سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتختتم اليوم السبت منافسات الدوري المصري الممتاز، بخوض 3 مواجهات هي، مباراة إنبي أمام وادي دجلة، غزل المحلة أمام سموحة، الزمالك أمام المقاولون العرب.

نتائج الجولة الأولى للثنائي

نجح الزمالك في تحقيق الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما بالجولة الأولى من الدوري المصري للموسم الجاري 2025/2026.

وسقط المقاولون العرب في فخ الهزيمة أمام زد بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا

استبعاد بانزا بسبب الإجهاد.. قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

خريطة إذاعة المباراة

وكشفت قناة "أون سبورت" عن جدولها لإذاعة المباراة بين الزمالك والمقاولون العرب، حيث سينطلق ستوديو تحليل اللقاء في الثامنة والنصف مساءً، في ضيافة يحيى حمزة.

ويتواجد كلًا من أيمن يونس ومحمد فضل، لتحليل المباراة التي سيعلق على أحداثها المعلق محمد الشاذلي، بينما يتواجد في اللقاء المراسلان أحمد المسيري ومحمد طه.