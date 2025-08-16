المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طلب خاص من ريبييرو.. الأهلي راحة من التدريبات عقب الفوز على فاركو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:41 م 16/08/2025
ريبييرو

خوسيه ريبييرو

منح الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات عقب الفوز على فاركو في الدوري.

وحقق الأهلي انتصاراً كبيراً على نظيره فاركو، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

راحة من التدريبات

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "خوسيه ريبييرو قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين".

وأضاف المصدر: "لاعبو الأهلي سيعودون إلى التدريبات يوم الإثنين المقبل عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها ريبييرو".

تفاصيل قرار فيفا ضد الأهلي بسبب حق رعاية إمام عاشور

طلب خاص من ريبييرو

وأوضح المصدر: "خوسيه ريبييرو طلب خوض مباراة ودية عقب العودة من فترة الراحة، بسبب عدم خوض الفريق لمباراة في الجولة الثالثة".

ويعتبر النادي الأهلي هو الفريق الذي سيحصل على راحة من المباريات في الجولة الثالثة من الدوري.

ويعود الأهلي لخوض مباراة الجولة الرابعة أمام فريق غزل المحلة في استاد المحلة، بعد 9 أيام من الآن وتحديداً في يوم 25 أغسطس الجاري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري فاركو خوسيه ريبييرو

