المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمد شريف: تعلمنا من أخطاء مباراة مودرن.. والهدف المبكر ساعد على الفوز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:00 م 16/08/2025
محمد شريف - الأهلي

احتفال محمد شريف لاعب النادي الأهلي

المصور: أحمد مسعد

أكد محمد شريف، لاعب الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته الكبيرة بعد الهدف الذي أحرزه في انتصار المارد الأحمر على حساب نظيره فاركو.

النادي الأهلي كان قد اكتسح نظيره فاركو (4-1)، مساء أمس الجمعة، في مباراة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ينتصر ضد فاركو بنتيجة عريضة.. طالع التفاصيل من هنا

سعادة محمد شريف

وقال محمد شريف في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي: "حققنا فوزًا مهمًّا على فاركو بعد التعادل أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى، وتعلمنا من أخطائنا وكان لدينا إصرار كبير لتحقيق الفوز".

أضاف: "تسجيل الهدف المبكر في المباراة ساعد الفريق في خلق مساحات، وأي هدف يتم إحرازه يكون نتيجة العمل الجماعي".

اختتم شريف تصريحاته: "جماهير الأهلي تدعم الفريق وكل اللاعبين، وسأبذل أقصى جهد لدي لإسعادهم".

الأهلي يحصل على راحة يومين بقرار من خوسيه ريبيرو.. طالع التفاصيل من هنا

وتمكن محمد شريف من تسجيل أول أهدافه مع الأهلي، بعد عودته من جديد لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من الخليج السعودي.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في الدوري المصري الممتاز، ضد غزل المحلة على ملعب الأخير، يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس المقبل، لحساب الجولة الرابعة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الممتاز محمد شريف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520433/محمد-شريف-تعلمنا-من-أخطاء-مباراة-مودرن-والهدف-المبكر-ساعد-على-الفوز", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"محمد شريف: تعلمنا من أخطاء مباراة مودرن.. والهدف المبكر ساعد على الفوز", "alternativeHeadline":"محمد شريف بعد مباراة الأهلي ضد فاركو: تعلمنا من أخطائنا", "description": "أكد محمد شريف، لاعب الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته الكبيرة بعد الهدف الذي أحرزه في انتصار المارد الأحمر على حساب نظيره فاركو.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/shrief2025_8_15_21_46.webp", "keywords": "الأهلي,محمد شريف,الدوري المصري الممتاز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520433/محمد-شريف-تعلمنا-من-أخطاء-مباراة-مودرن-والهدف-المبكر-ساعد-على-الفوز", "articleBody": "أكد محمد شريف، لاعب الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته الكبيرة بعد الهدف الذي أحرزه في انتصار المارد الأحمر على حساب نظيره فاركو.النادي الأهلي كان قد اكتسح نظيره فاركو (4-1)، مساء أمس الجمعة، في مباراة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.الأهلي ينتصر ضد فاركو بنتيجة عريضة.. طالع التفاصيل من هناسعادة محمد شريفوقال محمد شريف في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي: "حققنا فوزًا مهمًّا على فاركو بعد التعادل أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى، وتعلمنا من أخطائنا وكان لدينا إصرار كبير لتحقيق الفوز".أضاف: "تسجيل الهدف المبكر في المباراة ساعد الفريق في خلق مساحات، وأي هدف يتم إحرازه يكون نتيجة العمل الجماعي".اختتم شريف تصريحاته: "جماهير الأهلي تدعم الفريق وكل اللاعبين، وسأبذل أقصى جهد لدي لإسعادهم".الأهلي يحصل على راحة يومين بقرار من خوسيه ريبيرو.. طالع التفاصيل من هناوتمكن محمد شريف من تسجيل أول أهدافه مع الأهلي، بعد عودته من جديد لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من الخليج السعودي.ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في الدوري المصري الممتاز، ضد غزل المحلة على ملعب الأخير، يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس المقبل، لحساب الجولة الرابعة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/shrief2025_8_15_21_46.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T14:00: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T14:01:02+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T14:00:00+03:00" }