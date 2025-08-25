أكد محمد شريف، لاعب الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته الكبيرة بعد الهدف الذي أحرزه في انتصار المارد الأحمر على حساب نظيره فاركو.

النادي الأهلي كان قد اكتسح نظيره فاركو (4-1)، مساء أمس الجمعة، في مباراة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ينتصر ضد فاركو بنتيجة عريضة.. طالع التفاصيل من هنا

سعادة محمد شريف

وقال محمد شريف في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي: "حققنا فوزًا مهمًّا على فاركو بعد التعادل أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى، وتعلمنا من أخطائنا وكان لدينا إصرار كبير لتحقيق الفوز".

أضاف: "تسجيل الهدف المبكر في المباراة ساعد الفريق في خلق مساحات، وأي هدف يتم إحرازه يكون نتيجة العمل الجماعي".

اختتم شريف تصريحاته: "جماهير الأهلي تدعم الفريق وكل اللاعبين، وسأبذل أقصى جهد لدي لإسعادهم".

الأهلي يحصل على راحة يومين بقرار من خوسيه ريبيرو.. طالع التفاصيل من هنا

وتمكن محمد شريف من تسجيل أول أهدافه مع الأهلي، بعد عودته من جديد لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من الخليج السعودي.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في الدوري المصري الممتاز، ضد غزل المحلة على ملعب الأخير، يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس المقبل، لحساب الجولة الرابعة.