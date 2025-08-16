المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملامح هجوم الزمالك.. خوان ألفينا والجوكر يغيران أفكار فيريرا (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:46 م 16/08/2025
خوان ألفينا

البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، تنطلق بحلول التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.

خريطة نقل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري.. طالع من هنا

هجوم الزمالك المتجدد

يدخل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بأفكار هجومية جديدة في مواجهة المقاولون العرب، في ظل الصفقات التي انضمت لصفوف الفارس الأبيض بكثرة في الخط الأمامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

واعتمد المدير الفني البلجيكي في مباراة الأولى مع الزمالك ببطولة الدوري على الأنجولي شيكو بانزا وناصر ماهر، في مركزي الجناح ضد سيراميكا كليوباترا، وخلال أحداث الشوط الثاني، أشرك الثنائي الجديد عبد الحميد معالي وآدم كايد.

بينما يبدو أن يانيك فيريرا سيدخل مواجهة الليلة التي تجمع بين الزمالك ضد المقاولون العرب، معتمدًا على أوراق مغايرة للقوام الأساسي الذي بدأ به لقاء سيراميكا، واعتمد عليه حتى الدقيقة 60 تقريبًا من عمر اللقاء.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب في الدوري المصري.. طالع التفاصيل من هنا

ملامح هجوم الزمالك

وجد يانيك فيريرا ضالته بشكل كبير خلال الشوط الثاني في حيوية المغربي عبد الحميد معالي "الجوكر" المتحرك بشكل دائم وسط خطوط الفريق، حيث إنه أحيانًا كان يتواجد بالقرب من وسط الملعب لاستلام الكرة والتدرج بها، مثلما فعل في هدف الفريق الأول الذي سجله ناصر ماهر.

بينما تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الليلة ضد المقاولون العرب، قد تشهد مفاجأة مدوية، بمشاركة البرازيلي الوافد الجديد خوان ألفينا، الذي انتظم في تدريبات الزمالك الجماعية للمرة الأولى، يوم الاثنين الماضي.

ودخول اللاعب البرازيلي دائرة اللاعبين المرشحين للبدء في تشكيل الزمالك الأساسي ضد المقاولون العرب، إحدى المؤشرات التي تبرهن على جاهزية خوان ألفينا، خاصة إذا شارك بجوار ناصر ماهر كصانع ألعاب أو عبد الله السعيد، بالإضافة إلى عبد الحميد معالي الذي قد يبدأ على الناحية الأخرى.

ويتميز خوان ألفينا بقدرته على إزعاج دفاع الخصم على من الناحية الهجومية اليمنى، حيث إنه بعد الاستعانة بصور خرائط حرارية لتحركاته في 3 مباريات مختلفة مع فريقه الأوكراني، يظهر إلى أي مدى سيكون مزعجًا وإضافة هجومية مع الفارس الأبيض.

ويتطلع الزمالك من خلال تدعيماته الهجومية الجديدة في الظهور بأداء استثنائي وفريد، يمكنه تلبية وتنفيذ أفكار يانيك فيريرا، لكن من المتوقع أن يحتاج المدرب البلجيكي عدة مباريات من أجل الاستقرار على الشكل الرئيسي لقوام الفريق، والتعرف بشكل جيد على قدرات لاعبيه وما يمكنهم تقديمه لخطة لعبه.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز خوان ألفينا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520437/ملامح-هجوم-الزمالك-خوان-ألفينا-والجوكر-يغيران-أفكار-فيريرا-تحليل-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"ملامح هجوم الزمالك.. خوان ألفينا والجوكر يغيران أفكار فيريرا (تحليل)", "alternativeHeadline":"ملامح هجوم الزمالك.. ميزة خوان ألفينا والجوكر (تحليل)", "description": "يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/531658597-1181704294001765-6162893219486176062-n2025_8_16_14_28.webp", "keywords": "الزمالك,المقاولون العرب,الدوري المصري الممتاز,خوان ألفينا", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520437/ملامح-هجوم-الزمالك-خوان-ألفينا-والجوكر-يغيران-أفكار-فيريرا-تحليل-", "articleBody": "يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، تنطلق بحلول التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.خريطة نقل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري.. طالع من هناهجوم الزمالك المتجدديدخل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بأفكار هجومية جديدة في مواجهة المقاولون العرب، في ظل الصفقات التي انضمت لصفوف الفارس الأبيض بكثرة في الخط الأمامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.واعتمد المدير الفني البلجيكي في مباراة الأولى مع الزمالك ببطولة الدوري على الأنجولي شيكو بانزا وناصر ماهر، في مركزي الجناح ضد سيراميكا كليوباترا، وخلال أحداث الشوط الثاني، أشرك الثنائي الجديد عبد الحميد معالي وآدم كايد.بينما يبدو أن يانيك فيريرا سيدخل مواجهة الليلة التي تجمع بين الزمالك ضد المقاولون العرب، معتمدًا على أوراق مغايرة للقوام الأساسي الذي بدأ به لقاء سيراميكا، واعتمد عليه حتى الدقيقة 60 تقريبًا من عمر اللقاء.تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب في الدوري المصري.. طالع التفاصيل من هناملامح هجوم الزمالكوجد يانيك فيريرا ضالته بشكل كبير خلال الشوط الثاني في حيوية المغربي عبد الحميد معالي "الجوكر" المتحرك بشكل دائم وسط خطوط الفريق، حيث إنه أحيانًا كان يتواجد بالقرب من وسط الملعب لاستلام الكرة والتدرج بها، مثلما فعل في هدف الفريق الأول الذي سجله ناصر ماهر.بينما تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الليلة ضد المقاولون العرب، قد تشهد مفاجأة مدوية، بمشاركة البرازيلي الوافد الجديد خوان ألفينا، الذي انتظم في تدريبات الزمالك الجماعية للمرة الأولى، يوم الاثنين الماضي.ودخول اللاعب البرازيلي دائرة اللاعبين المرشحين للبدء في تشكيل الزمالك الأساسي ضد المقاولون العرب، إحدى المؤشرات التي تبرهن على جاهزية خوان ألفينا، خاصة إذا شارك بجوار ناصر ماهر كصانع ألعاب أو عبد الله السعيد، بالإضافة إلى عبد الحميد معالي الذي قد يبدأ على الناحية الأخرى.ويتميز خوان ألفينا بقدرته على إزعاج دفاع الخصم على من الناحية الهجومية اليمنى، حيث إنه بعد الاستعانة بصور خرائط حرارية لتحركاته في 3 مباريات مختلفة مع فريقه الأوكراني، يظهر إلى أي مدى سيكون مزعجًا وإضافة هجومية مع الفارس الأبيض.ويتطلع الزمالك من خلال تدعيماته الهجومية الجديدة في الظهور بأداء استثنائي وفريد، يمكنه تلبية وتنفيذ أفكار يانيك فيريرا، لكن من المتوقع أن يحتاج المدرب البلجيكي عدة مباريات من أجل الاستقرار على الشكل الرئيسي لقوام الفريق، والتعرف بشكل جيد على قدرات لاعبيه وما يمكنهم تقديمه لخطة لعبه.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/531658597-1181704294001765-6162893219486176062-n2025_8_16_14_28.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T14:46: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T14:49:21+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T14:46:00+03:00" }