أظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداءً مميزًا يضعه على الطريق الصحيح، تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني، الذي حقق الانتصار الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تمكن من فرض سيطرته على مجريات المباراة ضد فاركو، ليحقق الفوز ويحصد الثلاث النقاط، بالجولة الثانية من الموسم الجديد لمسابقة الدوري، التي يحمل المارد الأحمر لقبها.

فلسفة ريبيرو في الأهلي

لم تكن البداية على أكمل وجه بعدما تعادل الأهلي مع مودرن سبورت، في انطلاقة مشوار الفريق مع خوسيه ريبيرو في الدوري الممتاز، لذا الأمر تطلب منه إجراء عدة تعديلات، ومنها ما كان اضطراريًا.

تعديلات ريبيرو في تشكيل الأهلي، خاصة في الناحية الهجومية، تكمن في مشاركة المغربي أشرف بنشرقي أساسيًا، ليأخذ الناحية اليسرى الهجومية، فيما ترك محمود تريزيجيه مكانه، ولعب في مركز الجناح الأيمن، بينما دخل أحمد زيزو في عمق الملعب بجوار محمد علي بن رمضان، وأمامهم محمد شريف مهاجمًا صريحًا.

هذه التغييرات التي أثرت بالتبعية على طريقة اللعب، جعلت النجاعة الهجومية أكبر، دون فقدان التوازن في وسط الملعب، بفضل تواجد أليو ديانج، الذي كان دوره الرئيسي إبطال محاولات الخصم قبل أن تصل إلى مناطق الخطر.

توهج استثنائي

شكلت ثنائية أحمد زيزو ومحمد بن رمضان ملامح هجومية مختلفة، حيث إنهما جنبًا إلى جنب توهجا بشكل استثنائي، خلال مباراة الأهلي ضد فاركو، وهو ما أسفر عن هدف رائع، من هجمة بدأها زيزو، استلمها التونسي وراوغ ببراعة، ثم أرسلها لزيزو ليسكنها الشباك.

لم يقتصر الأمر عند الهدف، لأن أحمد زيزو بتواجده الدائم على حدود منطقة الجزاء أو داخلها، جعله يشكل خطورة دائمًا على مرمى حارس فاركو، وهو ما جعله يسجل الهدف الثالث بفضل تمركزه المثالي داخل الصندوق.

عزل تريزيجيه

طريقة لعب خوسيه ريبيرو في مباراة الأهلي ضد فاركو، التي استهدفت تحقيق أقصى استفادة من الرباعي الهجومي، عزلت محمود حسن تريزيجيه، الذي لعب في الناحية اليمنى، بعدما اعتاد على التوغل من الجهة اليسرى ثم توجيه الكرة ناحية المرمى والتسجيل.

بينما في مباراة الأمس، قلت فاعلية محمود تريزيجيه بشكل ملحوظ، بعدما شعر بالانعزال خارج مثلث الخطورة وصناعة اللعب، فيما تحولت الجبهة اليمنى إلى مركز لإرسال الكرات العرضية فقط، وتسببت في ترجمة أول هدفين.

لغز الوسط مستمر

لكن لغز وسط الملعب لا يزال غير واضحًا، حيث إن خوسيه ريبيرو بعدما أشرك أليو ديانج أساسيًا، لم يجعله يُكمل المباراة، ليستبدله ويشرك أحمد نبيل كوكا، وفي وقت آخر قرر مشاركة أحمد رضا، في البداية كان يريده بدلًا من محمد هاني، لكن الأخير تم طرده، ليدخل بدلًا من أحمد زيزو، بالوقت بدل الضائع.

ولا تزال فلسفة المدرب الإسباني غير واضحة في مركز وسط الملعب المدافع "الديفندر"، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد كذلك عودة مروان عطية، لذلك الملف بالكامل في عقل خوسيه ريبيرو، ما إذا كان يريد لاعب وسط بقدرات دفاعية أم لاعب وسط يساهم في بناء اللعب الهجوم وصاحب تمريرات طولية دقيقة.

حيث إن مدرب الأهلي لم يستقر بعد على الشكل النهائي لتشكيل الفريق، خاصة وأن هناك تفاوت في قوة المنافسين، مع توفر الحلول والخيارات بشكل قد يجعله في حيرة إذا لم يحسن استخدام الأوراق المناسبة وقت الحاجة، وهو ما يحتاج لخوض عدد أكبر من المباريات ضد أندية مختلفة في الدوري الممتاز، مع اعتبار أن الهجوم الطاغي لاستغلال قدرات اللاعبين، هو الفكر الرئيسي الذي يحرك ريبيرو.

