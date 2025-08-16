حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على حساب منافسه وادي دجلة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكان إنبي قد استهل مشواره في المسابقة بالتعادل السلبي مع فاركو على ملعب "المكس" بالإسكندرية، بينما تعادل وادي دجلة أيضًا دون أهداف أمام بيراميدز في الجولة الأولى.

تشكيل إنبي أمام وادي دجلة:

عبد الرحمن سمير - أحمد صبيحة - محمد سمير محمد - مروان داوود - مصطفى كشك - أحمد العجوز - مودي ناصر - أحمد إسماعيل - رفيق كابو - محمد شريف - يوسف أوباما

تشكيل وادي دجلة أمام إنبي:

عمرو حسام - كمال أبو الفتوح - عمر عدلي - أحمد دحروج - شادي ماهر - إسلام كنو - إبراهيم البهنسي - محمد عبد العاطي - أحمد فاروق - محمود دياسطي - وينفول كوبينا

هدية كابو

سجل النجم التونسي رفيق كابو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (54)، ليهز شباك فريقه السابق وادي دجلة، ويمنح فريقه إنبي ثلاث نقاط ثمينة.

ويُعد هذا الفوز هو الأول للفريق البترولي في الموسم الجديد، ليضع قدمًا ثابتة في مشواره المحلي.

المواجهة المقبلة

يلتقي وادي دجلة مع بتروجيت يوم الأربعاء المقبل، الموافق 20 أغسطس، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه إنبي فريق سيراميكا كليوباترا في اليوم نفسه، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري