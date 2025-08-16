المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
ظهور ثنائي جديد.. مقاعد بدلاء الزمالك ضد المقاولون بالدوري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:19 م 16/08/2025
عمرو ناصر مهاجم الزمالك

عمرو ناصر مهاجم الزمالك - صورة أرشيفية

كشف المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري المصري، لتشهد قائمة الفريق الأبيض ظهور وجوه جديدة على مقاعد البدلاء.

فيريرا يستبعد أحمد شريف من قائمة الزمالك

واستبعد يانيك فيريرا الثنائي: محمود الشناوي وأحمد شريف، من القائمة النهائية لمواجهة اليوم.

للتعرف على تشكيل الزمالك الرسمي اضغط هنا

وشهدت دكة الزمالك ظهور الثنائي عمرو ناصر والبرازيلي خوان ألفينا للمرة الأولى، بعدما استبعد عمرو من قائمة لقاء سيراميكا الماضي، بينما انضم خوان لصفوف القلعة البيضاء مؤخرًا.

بدلاء الزمالك أمام المقاولون.. الظهور الأول لخوان ألفينا

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد عواد، سيف فاروق جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الحميد معالي، عمرو ناصر، صلاح مصدق، ناصر منسي، خوان ألفينا.

وكان الزمالك قد تفوق في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا، بثنائية نظيفة.

وسجل هدفي الزمالك كلا من: ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته مع يانيك فيريرا، بينما يأمل المقاولون في حصد أولى نقاطه بالدوري هذا الموسم، بعد خسارته في أول جولة على يد زد.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك بدلاء الزمالك خوان ألفينا

