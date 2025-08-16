المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تشكيل المقاولون.. أبو السعود حارسا.. ومحمد عنتر بين البدلاء أمام الزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:41 م 16/08/2025
المقاولون

من مباراة المقاولون الماضية أمام زد

أعلن المدير الفني محمد مكي، مدرب نادي المقاولون العرب، التشكيل الذي يبدأ به، اليوم السبت، أمام الزمالك، في مباراة تجمع بينهما على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويأمل المقاولون في حصد أول نقطة له هذا الموسم، بعدما خسر مباراته الافتتاحية (2-0) أمام زد، في الوقت الذي يبحث خلاله الزمالك عن مواصلة انتصاراته، عقب الفوز بثنائية نظيفة على سيراميكا كليوباترا.

تشكيل المقاولون

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد، محمد حامد، إبراهيم القاضي، جوزيف أوشايا

الوسط: عمر الوحش، أحمد مجدي كهربا، مصطفى جمال

الهجوم: جواكيم أوجيرا، إسلام هشام، عبد الرحمن سمانة

مقاعد بدلاء المقاولون أمام الزمالك

وتضم قائمة المقاولون الاحتياطية أمام الزمالك، كلًا من: محمود الحضري، لؤي وائل، أحمد الطيب، محمد عنتر، نادر هشام، محمود أبو جودة، عبد الرحمن أكمل، محمود دعبسة، تشارلز باسي.

وأجرى المدير الفني محمد مكي، مدرب المقاولون العرب، 5 تغييرات على تشكيل فريقه أمام الزمالك.

وكان المقاولون خسر مباراته الأولى بالجولة الافتتاحية من منافسات الدوري المصري (2-0) أمام زد.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب

التعليقات

