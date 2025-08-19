رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، طلب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد السلام".

طلب الإسماعيلي

كان الإسماعيلي قد تقدّم بطلب رسمي لنقل المباراة إلى ملعب "هيئة قناة السويس"، بعد حصوله على الموافقات المطلوبة، وذلك في ظل استمرار قرار منع الفريق من اللعب على ملعبه بالإسماعيلية.

وقال مصدر لموقع "يلا كورة"، اليوم السبت، إن الرابطة رفضت طلب الإسماعيلي بسبب ضيق الوقت، مشيرًا إلى أن المباراة تبقى على موعدها 3 أيام فقط، في حين تنص اللائحة على ضرورة تقديم طلب تغيير الملعب قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل.

الفوز الأول

يسعى الإسماعيلي لتحقيق فوزه الأول في الدوري، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام بتروجيت في الجولة الأولى، ثم خسر في الجولة الثانية أمام بيراميدز بنتيجة 1-0.

في المقابل، يمر الاتحاد السكندري ببداية صعبة، حيث لم يحصد أي نقطة حتى الآن، بعد خسارته من المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1، ثم من مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

