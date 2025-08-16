المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تحية خاصة للقائد.. جماهير الزمالك تهتف لـ شيكابالا في مواجهة المقاولون

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:37 م 16/08/2025
شيكابالا

شيكابالا في مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة الزمالك والمقاولون

حرصت جماهير نادي الزمالك، على توجيه تحية خاصة لقائد الفريق الأبيض السابق، محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال تواجده في استاد القاهرة، أثناء مباراة المقاولون العرب.

وهتفت جماهير الزمالك لـ شيكابالا، فور دخوله لمدرجات استاد القاهرة الدولي، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأبيض ضد المقاولون.

وتواجد شيكابالا في مدرجات استاد القاهرة، لمساندة فريقه السابق، خلال أحداث الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الزمالك في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما توج بلقب كأس مصر بختام الموسم الماضي مع الفريق الأبيض.

مباراة الزمالك القادمة
شيكابالا جماهير الزمالك الزمالك ضد المقاولون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520502/تحية-خاصة-للقائد-جماهير-الزمالك-تهتف-لـ-شيكابالا-في-مواجهة-المقاولون", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تحية خاصة للقائد.. جماهير الزمالك تهتف لـ شيكابالا في مواجهة المقاولون", "alternativeHeadline":"الزمالك ضد المقاولون.. تحية خاصة لشيكابالا", "description": "حرصت جماهير نادي الزمالك، على توجيه تحية خاصة لقائد الفريق الأبيض السابق، محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال تواجده في استاد القاهرة، أثناء مباراة المقاولون العرب.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/222025_8_16_22_25.webp", "keywords": "شيكابالا,الزمالك ضد المقاولون,جماهير الزمالك ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520502/تحية-خاصة-للقائد-جماهير-الزمالك-تهتف-لـ-شيكابالا-في-مواجهة-المقاولون", "articleBody": "حرصت جماهير نادي الزمالك، على توجيه تحية خاصة لقائد الفريق الأبيض السابق، محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال تواجده في استاد القاهرة، أثناء مباراة المقاولون العرب.وهتفت جماهير الزمالك لـ شيكابالا، فور دخوله لمدرجات استاد القاهرة الدولي، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأبيض ضد المقاولون.وتواجد شيكابالا في مدرجات استاد القاهرة، لمساندة فريقه السابق، خلال أحداث الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.وتفوق الزمالك في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة.وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما توج بلقب كأس مصر بختام الموسم الماضي مع الفريق الأبيض.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/222025_8_16_22_25.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T22:37: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T22:39:25+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T22:37:00+03:00" }