شيكابالا في مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة الزمالك والمقاولون

حرصت جماهير نادي الزمالك، على توجيه تحية خاصة لقائد الفريق الأبيض السابق، محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال تواجده في استاد القاهرة، أثناء مباراة المقاولون العرب.

وهتفت جماهير الزمالك لـ شيكابالا، فور دخوله لمدرجات استاد القاهرة الدولي، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأبيض ضد المقاولون.

وتواجد شيكابالا في مدرجات استاد القاهرة، لمساندة فريقه السابق، خلال أحداث الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الزمالك في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما توج بلقب كأس مصر بختام الموسم الماضي مع الفريق الأبيض.