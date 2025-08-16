اكتفى نادي الزمالك بالتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب، في مباراة جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وتعادل الزمالك لأول مرة في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بعدما فاز في مباراته الافتتاحية (2-0) على سيراميكا كليوباترا.

وبات في رصيد الزمالك بالدوري المصري 4 نقاط، ليبتعد فريق المدرب البلجيكي يانيك فيريرا عن الصدارة التي ينفرد بها حتى الآن المصري البورسعيدي، الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

يستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة في الدوري المصري، ضمن الجولة الثالثة، أمام مودرن سبورت.

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت على ملعب استاد القاهرة، الخميس المقبل 21 أغسطس.

وتذاع مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون سبورت، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المنتظر أن يجد الزمالك صعوبة في مواجهة مودرن سبورت الذي جمع 4 نقاط من مباراتين في منافسات الدوري المصري، بالتعادل (2-2) مع الأهلي، ثم الفوز (2-1) على الاتحاد السكندري، على الترتيب.

