انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي 0-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

تحليل نتيجة مباراة الزمالك ضد المقاولون

سعى الزمالك لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، لكنه فشل في اختراق دفاع المقاولون العرب.

في المقابل، حاول المقاولون العرب تحقيق أول نقاطه هذا الموسم بعد خسارته أمام زد 2-0 في الجولة الافتتاحية، لكنه اكتفى بنقطة التعادل.

وأجرى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا تعديلين على تشكيل الزمالك مقارنة بمباراة سيراميكا، حيث دفع بالثنائي عدي الدباغ وآدم كايد بدلاً من ناصر منسي وشيكو بانزا، الذي غاب بسبب إصابة في العضلة الضامة.

ويقدم موقع "يلا كورة" عبر صفحته على فيسبوك بثاً مباشراً لتحليل نتيجة المباراة وأسباب التعادل السلبي، مع مناقشة خطط الفريقين للجولة القادمة، بمشاركة المحلل مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.