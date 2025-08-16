المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بث مباشر يلا كورة.. تعادل سلبي يوقف زحف الزمالك أمام المقاولون العرب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:15 م 16/08/2025
خوان ألفينا خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الزمالك يتعادل مع المقاولون العرب

انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي 0-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

تحليل نتيجة مباراة الزمالك ضد المقاولون

سعى الزمالك لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، لكنه فشل في اختراق دفاع المقاولون العرب.

في المقابل، حاول المقاولون العرب تحقيق أول نقاطه هذا الموسم بعد خسارته أمام زد 2-0 في الجولة الافتتاحية، لكنه اكتفى بنقطة التعادل.

وأجرى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا تعديلين على تشكيل الزمالك مقارنة بمباراة سيراميكا، حيث دفع بالثنائي عدي الدباغ وآدم كايد بدلاً من ناصر منسي وشيكو بانزا، الذي غاب بسبب إصابة في العضلة الضامة.

ويقدم موقع "يلا كورة" عبر صفحته على فيسبوك بثاً مباشراً لتحليل نتيجة المباراة وأسباب التعادل السلبي، مع مناقشة خطط الفريقين للجولة القادمة، بمشاركة المحلل مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب استاد القاهرة عدي الدباغ يانيك فيريرا شيكو بانزا الزمالك ضد المقاولون آدم كايد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520509/بث-مباشر-يلا-كورة-تعادل-سلبي-يوقف-زحف-الزمالك-أمام-المقاولون-العرب", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الهادي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a/294" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بث مباشر يلا كورة.. تعادل سلبي يوقف زحف الزمالك أمام المقاولون العرب", "alternativeHeadline":"بث مباشر يلا كورة.. تعادل سلبي يوقف زحف الزمالك", "description": "انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي 0-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/462025_8_16_22_50.webp", "keywords": "الزمالك ضد المقاولون,الزمالك,المقاولون العرب,الدوري المصري,يانيك فيريرا,عدي الدباغ,آدم كايد,شيكو بانزا,استاد القاهرة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520509/بث-مباشر-يلا-كورة-تعادل-سلبي-يوقف-زحف-الزمالك-أمام-المقاولون-العرب", "articleBody": "انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي 0-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.تحليل نتيجة مباراة&nbsp;الزمالك ضد المقاولونسعى الزمالك لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، لكنه فشل في اختراق دفاع المقاولون العرب.في المقابل، حاول المقاولون العرب تحقيق أول نقاطه هذا الموسم بعد خسارته أمام زد 2-0 في الجولة الافتتاحية، لكنه اكتفى بنقطة التعادل.وأجرى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا تعديلين على تشكيل الزمالك مقارنة بمباراة سيراميكا، حيث دفع بالثنائي عدي الدباغ وآدم كايد بدلاً من ناصر منسي وشيكو بانزا، الذي غاب بسبب إصابة في العضلة الضامة.ويقدم موقع "يلا كورة" عبر صفحته على فيسبوك بثاً مباشراً لتحليل نتيجة المباراة وأسباب التعادل السلبي، مع مناقشة خطط الفريقين للجولة القادمة، بمشاركة المحلل مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/462025_8_16_22_50.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T23:15: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T23:41:34+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T23:15:00+03:00" }