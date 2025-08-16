المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب.. جدول ترتيب الدوري المصري

محمد همام

كتب - محمد همام

11:16 م 16/08/2025
الزمالك - ناصر ماهر

جانب من مباراة الزمالك والمقاولون العرب

انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، ضمن ختام مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وبهذه النتيجة، ارتقى فريق المصري البورسعيدي إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

لمعرفة نتائج مباريات الجولة الثانية.. اضغط هنا

لمعرفة ترتيب الدوري المصري كاملاً.. اضغط هنا

لمعرفة مباريات الجولة الثالثة.. اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب ترتيب الدوري المصري

