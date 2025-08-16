انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، ضمن ختام مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وبهذه النتيجة، ارتقى فريق المصري البورسعيدي إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

لمعرفة نتائج مباريات الجولة الثانية.. اضغط هنا

لمعرفة ترتيب الدوري المصري كاملاً.. اضغط هنا

لمعرفة مباريات الجولة الثالثة.. اضغط هنا