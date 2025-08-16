المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نقطة أخرى.. تعادل جديد بين غزل المحلة وسموحة بالدوري

محمد همام

كتب - محمد همام

11:41 م 16/08/2025
البنك الأهلي - غزل المحلة

فريق غزل المحلة - صورة أرشيفية

انتهت مباراة غزل المحلة وسموحة بالتعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

تشكيل غزل المحلة ضد سموحة:

عامر عامر – أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا – محمود مجدي – موري توريه – محمود نبيل – رشاد العرفاوي – ويليامز صنداي – سولومون آلادي – جريندو.

تشكيل سموحة ضد غزل المحلة:

الهاني سليمان – شريف رضا – محمد دبش – أحمد عوض – عبد الرحمن عامر – أحمد فوزي – سمير فكري – سامادو – خالد الغندور – صامويل أمادي – بابي بادجي.

تعادل جديد

لم ينجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الجولة الأولى.

في المقابل، تعادل فريق سموحة إيجابيًا مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى.

مواجهات الجولة القادمة

يستعد غزل المحلة لمواجهة الجونة في الجولة الثالثة يوم الأربعاء (20 أغسطس) في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يستقبل سموحة منافسه زد يوم الخميس المقبل (21 أغسطس) في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الدوري المصري غزل المحلة سموحة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520512/نقطة-أخرى-تعادل-جديد-بين-غزل-المحلة-وسموحة-بالدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"نقطة أخرى.. تعادل جديد بين غزل المحلة وسموحة بالدوري", "alternativeHeadline":"تعادل جديد بين غزل المحلة وسموحة بالدوري", "description": "انتهت مباراة غزل المحلة وسموحة بالتعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/10/530656789-1256077123199075-863674936527104278-n-easy-resize-com2025_8_10_22_58.webp", "keywords": "غزل المحلة,الدوري المصري,سموحة ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520512/نقطة-أخرى-تعادل-جديد-بين-غزل-المحلة-وسموحة-بالدوري", "articleBody": "انتهت مباراة غزل المحلة وسموحة بالتعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-2026.تشكيل غزل المحلة ضد سموحة:عامر عامر &ndash; أحمد العش &ndash; أحمد شوشة &ndash; يحيى زكريا &ndash; محمود مجدي &ndash; موري توريه &ndash; محمود نبيل &ndash; رشاد العرفاوي &ndash; ويليامز صنداي &ndash; سولومون آلادي &ndash; جريندو.تشكيل سموحة ضد غزل المحلة:الهاني سليمان &ndash; شريف رضا &ndash; محمد دبش &ndash; أحمد عوض &ndash; عبد الرحمن عامر &ndash; أحمد فوزي &ndash; سمير فكري &ndash; سامادو &ndash; خالد الغندور &ndash; صامويل أمادي &ndash; بابي بادجي.تعادل جديدلم ينجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الجولة الأولى.في المقابل، تعادل فريق سموحة إيجابيًا مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى.مواجهات الجولة القادمةيستعد غزل المحلة لمواجهة الجونة في الجولة الثالثة يوم الأربعاء (20 أغسطس) في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.بينما يستقبل سموحة منافسه زد يوم الخميس المقبل (21 أغسطس) في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/10/530656789-1256077123199075-863674936527104278-n-easy-resize-com2025_8_10_22_58.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T23:41: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T23:41:22+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T23:41:00+03:00" }