انتهت مباراة غزل المحلة وسموحة بالتعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

تشكيل غزل المحلة ضد سموحة:

عامر عامر – أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا – محمود مجدي – موري توريه – محمود نبيل – رشاد العرفاوي – ويليامز صنداي – سولومون آلادي – جريندو.

تشكيل سموحة ضد غزل المحلة:

الهاني سليمان – شريف رضا – محمد دبش – أحمد عوض – عبد الرحمن عامر – أحمد فوزي – سمير فكري – سامادو – خالد الغندور – صامويل أمادي – بابي بادجي.

تعادل جديد

لم ينجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الجولة الأولى.

في المقابل، تعادل فريق سموحة إيجابيًا مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى.

مواجهات الجولة القادمة

يستعد غزل المحلة لمواجهة الجونة في الجولة الثالثة يوم الأربعاء (20 أغسطس) في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يستقبل سموحة منافسه زد يوم الخميس المقبل (21 أغسطس) في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

