اكتفى نادي الزمالك بالتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وتعادل الزمالك لأول مرة في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بعدما فاز في مباراته الافتتاحية (2-0) على سيراميكا كليوباترا، بينما حصد المقاولون العرب أول نقطة له، إذ خسر في الجولة الافتتاحية على يد زد.

رسائل دعم من جماهير الزمالك

شهدت المباراة دعمًا خاصًا من جماهير الزمالك أمام المقاولون العرب، خاصة التي حضرت من مدرجات الثالثة يمين.

وقبل صافرة بداية مباراة الزمالك والمقاولون العرب، رفعت الجماهير الحاضرة في الثالثة يمين تيفو خاص، حمل كلمة: "Believe"، ما يعني بالعربية الإيمان والثقة، في إشارة إلى قدرة فريق فيريرا على تحقيق أهدافه هذا الموسم.

إلى جانب التيفو الخاص الذي بدأت به جماهير الزمالك التشجيع أمام المقاولون العرب، أظهر المشجعون أيضًا دعمًا مستمرًا طيلة الدقائق الـ90، مع رفع لافتات مختلفة، من بينها واحدة لتحية شيكابالا.

حضور شيكابالا وفتوح

حضر محمود عبد الرازق شيكابالا إلى المقصورة الرئيسية في ملعب استاد القاهرة، اليوم السبت، لمؤازرة الزمالك أمام المقاولون العرب، هذه المرة ليس بصفته كلاعب كرة قدم، بل كمشجع.

وظهر اللاعب أحمد فتوح في المقصورة الرئيسية أيضًا، علمًا بأنه غاب عن مباراة المقاولون العرب لأسباب انضباطية، إذ يتدرب منفردًا في الزمالك، في انتظار عودته إلى التدريبات الجماعية.

