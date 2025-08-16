المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

رسائل دعم في حضور شيكابالا وفتوح.. لقطات لم تذع من مباراة الزمالك والمقاولون (صور)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:41 م 16/08/2025
اكتفى نادي الزمالك بالتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وتعادل الزمالك لأول مرة في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بعدما فاز في مباراته الافتتاحية (2-0) على سيراميكا كليوباترا، بينما حصد المقاولون العرب أول نقطة له، إذ خسر في الجولة الافتتاحية على يد زد.

رسائل دعم من جماهير الزمالك

شهدت المباراة دعمًا خاصًا من جماهير الزمالك أمام المقاولون العرب، خاصة التي حضرت من مدرجات الثالثة يمين.

وقبل صافرة بداية مباراة الزمالك والمقاولون العرب، رفعت الجماهير الحاضرة في الثالثة يمين تيفو خاص، حمل كلمة: "Believe"، ما يعني بالعربية الإيمان والثقة، في إشارة إلى قدرة فريق فيريرا على تحقيق أهدافه هذا الموسم.

إلى جانب التيفو الخاص الذي بدأت به جماهير الزمالك التشجيع أمام المقاولون العرب، أظهر المشجعون أيضًا دعمًا مستمرًا طيلة الدقائق الـ90، مع رفع لافتات مختلفة، من بينها واحدة لتحية شيكابالا.

حضور شيكابالا وفتوح

حضر محمود عبد الرازق شيكابالا إلى المقصورة الرئيسية في ملعب استاد القاهرة، اليوم السبت، لمؤازرة الزمالك أمام المقاولون العرب، هذه المرة ليس بصفته كلاعب كرة قدم، بل كمشجع.

وظهر اللاعب أحمد فتوح في المقصورة الرئيسية أيضًا، علمًا بأنه غاب عن مباراة المقاولون العرب لأسباب انضباطية، إذ يتدرب منفردًا في الزمالك، في انتظار عودته إلى التدريبات الجماعية.

شاهد لقطات لم تذع من مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر الألبوم المرفق. أو اضغط هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520513/رسائل-دعم-في-حضور-شيكابالا-وفتوح-لقطات-لم-تذع-من-مباراة-الزمالك-والمقاولون-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"رسائل دعم في حضور شيكابالا وفتوح.. لقطات لم تذع من مباراة الزمالك والمقاولون (صور)", "alternativeHeadline":"بالصور.. لقطات لم تذع من مباراة الزمالك والمقاولون", "description": "اكتفى نادي الزمالك بالتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/الزمالك-نادي2025_8_16_23_38.webp", "keywords": "الدوري المصري- الزمالك- المقاولون العرب", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520513/رسائل-دعم-في-حضور-شيكابالا-وفتوح-لقطات-لم-تذع-من-مباراة-الزمالك-والمقاولون-صور-", "articleBody": "اكتفى نادي الزمالك بالتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري 2025-2026.وتعادل الزمالك لأول مرة في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بعدما فاز في مباراته الافتتاحية (2-0) على سيراميكا كليوباترا، بينما حصد المقاولون العرب أول نقطة له، إذ خسر في الجولة الافتتاحية على يد زد.رسائل دعم من جماهير الزمالكشهدت المباراة دعمًا خاصًا من جماهير الزمالك أمام المقاولون العرب، خاصة التي حضرت من مدرجات الثالثة يمين.وقبل صافرة بداية مباراة الزمالك والمقاولون العرب، رفعت الجماهير الحاضرة في الثالثة يمين تيفو خاص، حمل كلمة: "Believe"، ما يعني بالعربية الإيمان والثقة، في إشارة إلى قدرة فريق فيريرا على تحقيق أهدافه هذا الموسم.إلى جانب التيفو الخاص الذي بدأت به جماهير الزمالك التشجيع أمام المقاولون العرب، أظهر المشجعون أيضًا دعمًا مستمرًا طيلة الدقائق الـ90، مع رفع لافتات مختلفة، من بينها واحدة لتحية شيكابالا.حضور شيكابالا وفتوححضر محمود عبد الرازق شيكابالا إلى المقصورة الرئيسية في ملعب استاد القاهرة، اليوم السبت، لمؤازرة الزمالك أمام المقاولون العرب، هذه المرة ليس بصفته كلاعب كرة قدم، بل كمشجع.وظهر اللاعب أحمد فتوح في المقصورة الرئيسية أيضًا، علمًا بأنه غاب عن مباراة المقاولون العرب لأسباب انضباطية، إذ يتدرب منفردًا في الزمالك، في انتظار عودته إلى التدريبات الجماعية.شاهد لقطات لم تذع من مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر الألبوم المرفق.&nbsp;أو اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/الزمالك-نادي2025_8_16_23_38.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T23:41: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T23:42:49+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T23:41:00+03:00" }