تحدث محمد مكي المدير الفني لنادي المقاولون العرب عن التعادل الذي حققه فريقه أمام الزمالك، مساء السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد "2025-2026".

وكان الزمالك انتصر في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، بينما خسر المقاولون أمام زد بهدفين دون رد.

مدرب المقاولون يتحدث عن التعادل أمام الزمالك

وقال مكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمدلله على النتيجة، المباراة لم تكن بها الكثير من الفرص للفريقين، ربما الاستحواذ كان أكثر للزمالك".

وأضاف:"واجهنا فريق كبير مثل الزمالك وقادم من الفوز في الجولة الأولى، أرى أن التعادل سيرفع معنويات الفريق وأشكر اللاعبين على الجهد المبذول".

الزمالك ضد المقاولون

وأكمل: "عملنا طوال الأسبوع الماضي على استغلال المساحات خلف دفاع الزمالك لكن كان هناك بطئ لدينا في سرعة التحولات، قمنا بالدفع بمحمد عنتر، لكن التوفيق لم يحالفنا في بعض الفرص التي كنا من خلالها قادرين على تشكيل خطورة على مرمى المنافس".

وتابع: "كنا نحتاج إلى استغلال أي فرصة وكنا بحاجة إلى عناصر تمتلك طول القامة لمنع فرص الزمالك من الكرات العالية".

وأتم: "سنبني على هذا التعادل، ونتمنى أن نعيد المقاولون العرب للمكانة التي يستحقها".

