كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
"استحواذ بدون فعالية".. أرقام سلبية للزمالك في تعادله مع المقاولون العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:40 ص 17/08/2025
الزمالك والمقاولون العرب

الزمالك والمقاولون العرب

لم يسعف نادي الزمالك سيطرته المطلقة على مباراته ضد المقاولون العرب والتي لم تسفر عن تهديد حقيقي لمرمى ذئاب الجبل.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع ضيفه المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت أمس السبت في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

أرقام سلبية للزمالك ضد المقاولون

استحوذ الزمالك على الكرة بنسبة 70% حيث قام بـ 475 تمريرة منها 123 في الثلث الأخير بنسبة نجاح 63% مقابل استحواذ 30% للمقاولون حيث قام بـ 198.

الفعالية

وسدد الزمالك على مرمى المقاولون 11 مرة منها 7 خارج المرمى وحصل على 4 ركنيات مقابل 5 تسديدات لذئاب الجبل و6 ركنيات.

وقام الزمالك بـ 17 عرضية منها 5 فقط صحيحة مقابل 15 للمقاولون منها 4 صحيحة.

الفرص

لم يصنع الزمالك أية فرص حقيقية في المباراة حيث اكتفي بتهديد مرمى المقاولون برأسية محمود حمدي الونش في الدقيقة الأخيرة وتسديدة لخوان ألفينا.

الفرص الأخرى جاءت مجرد تسديدات بعيدة عن المرمى أو رأسيات خاطئة.

الزمالك رفع رصيده من النقاط إلى 4 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب

