نشر موقع يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تعادل نادي الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وإليكم أبرز الموضوعات:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أفرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية، عن قرار لجنة الانضباط ضد الأهلي فيما يتعلق بعدم دفع حق الرعاية الخاصة بإمام عاشور، وذلك بعد عدة أشهر من اسدال الستار على القضية بالكامل.

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة إصابة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأحمر في مباراة فاركو بالدوري.

تصاعدت أزمة طرد محمد هاني قائد الأهلي أمس الجمعة في الدقائق الأخيرة من مباراته مع فاركو بعد حصوله على الإنذار الثاني الذي أشهره في وجهه الحكم محمد معروف.

كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك تفاصيل إصابة نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة المقاولون العرب.

أرسل الأهلي شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد معروف الذي أدار مباراته ضد فاركو أمس الجمعة بسبب إشهاره البطاقة الحمراء لقائده محمد هاني.

رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، طلب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

بدأ مانشستر سيتي رحلة استعادة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على وولفرهامبتون، اليوم السبت، بنتيجة 4-0 في ليلة تألق هالاند.