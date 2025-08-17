المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 1
16:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري المصري
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 0
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:15
لانس

لانس

ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:49 ص 17/08/2025
الزمالك - ناصر ماهر

الزمالك والمقاولون العرب

نشر موقع يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تعادل نادي الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وإليكم أبرز الموضوعات:

تعثر أول للأبيض.. الزمالك يفقد نقطتين بالتعادل مع المقاولون العرب في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

توبيخ وغرامة.. تفاصيل قرار فيفا ضد الأهلي بسبب حق رعاية إمام عاشور (مستند)

أفرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية، عن قرار لجنة الانضباط ضد الأهلي فيما يتعلق بعدم دفع حق الرعاية الخاصة بإمام عاشور، وذلك بعد عدة أشهر من اسدال الستار على القضية بالكامل.

طبيب الأهلي: إصابة بن رمضان لن تمنعه من المشاركة أمام غزل المحلة

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة إصابة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأحمر في مباراة فاركو بالدوري.

أزمة الأهلي - معروف.. ماذا تقول لائحة رابطة الأندية عن واقعة طرد محمد هاني؟

تصاعدت أزمة طرد محمد هاني قائد الأهلي أمس الجمعة في الدقائق الأخيرة من مباراته مع فاركو بعد حصوله على الإنذار الثاني الذي أشهره في وجهه الحكم محمد معروف.

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا

كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك تفاصيل إصابة نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة المقاولون العرب.

اللائحة تجيب.. هل يحق للأهلي طلب استبعاد محمد معروف من إدارة مبارياته؟ (مستند)

أرسل الأهلي شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد معروف الذي أدار مباراته ضد فاركو أمس الجمعة بسبب إشهاره البطاقة الحمراء لقائده محمد هاني.

مصدر ليلا كورة: رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي لنقل لقاء الاتحاد

رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، طلب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

مرموش اكتفى بـ24 دقيقة.. مان سيتي يبدأ رحلة استعادة لقب بريميرليج باكتساح وولفرهامبتون

بدأ مانشستر سيتي رحلة استعادة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على وولفرهامبتون، اليوم السبت، بنتيجة 4-0 في ليلة تألق هالاند.

"تحامل على الفريق".. يلا كورة يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد معروف بعد لقاء فاركو

تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد معروف، على خلفية قراره بطرد محمد هاني، لاعب الفريق، خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الأهلي المقاولون العرب فيفا ملف يلا كورة محمد علي بن رمضان محمد معروف

