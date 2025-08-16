يرى أحمد حسام ميدو، رئيس لجنة التخطيط السابق لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض أصبح أفضل دفاعياً من الأهلي وبيراميدز، كاشفاً عن التشكيل الأمثل للفريق خلال المباريات المقبلة.

وتعثر الزمالك بالتعادل السلبي أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الزمالك عنده فريق محترم وجاب لاعيبه كويسه وكل المشاكل اللي كانت بتواجه الفريق بره الملعب وكانت مأثره علينا بشكل كبير معظمها اتحل".

ميدو ينتقد يانيك فيريرا مدرب الزمالك

الزمالك أفضل دفاعياً

وأضاف: "رأيي إن الزمالك أفضل دفاعيا من الأهلي ومن بيراميدز ودلوقتي الفريق عنده دكة كويسة بس لازم نلعب بأحسن ١١ ويتثبتوا".

فيريرا يتعرض لوعكة صحية

التشكيل الأمثل للزمالك

وكشف ميدو عن التشكيل الأمثل للزمالك من وجهة نظره: "لازم نلعب بصبحي، عمر، الونش، حسام، بينتايج، شحاته، أدم كايد، ناصر ماهر، شيكو بانزا وألڤينا وعدي الدباغ".

وواصل: "وعبد الله يلعب آخر نص ساعة مفيش إلا ماتشين الأهلي وماتش بيراميدز بس اللي ممكن تلاعب شحاته ٨ فيهم".

وأتم ميدو تغريدته: "غير كده مع احترامي لكل فرق الدوري مفيش ولا فرقة عندها اللاعيبة يعني اللي تخليك تلعب بدونجا وشحاته مع بعض في نص الملعب".

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط.

