ثلاثي متشابه وتأخر فيريرا.. لماذا أهدر الزمالك نقطتين أمام المقاولون؟ (تحليل)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:42 ص 17/08/2025
آدم كايد خلال مباراة الزمالك والمقاولون

آدم كايد خلال مباراة الزمالك والمقاولون

لم ينجح المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، في استغلال صفقات الزمالك الجديدة بالشكل الأمثل، خلال مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري، ليهدر نقطتين بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي.

وبدأ يانيك فيريرا لقاء الأمس بتغيير وحيد عن تشكيل المواجهة الماضية، بمشاركة آدم كايد بدلًا من شيكو بانزا، لكن اختياره للعناصر لم يكن الأنسب في مواجهة دفاع المقاولون.

كايد وناصر والسعيد.. 3 أوجه لعملة واحدة في الزمالك

وتظهر خريطة معدل تمركز لاعبي الزمالك في الشوط الأول الأزمة الأكبر، وهي تشابه أسلوب لعب الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وآدم كايد.

وبالرغم من الدفع بآدم كايد كجناح أيسر وناصر ماهر كجناح أيمن، لكن الثنائي كانا يتوجهان باستمرار لعمق الملعب، مما تسبب في وجود زحام بالعمق دون مساندة على الأطراف، وأدى لتسهيل مهمة دفاع المقاولون الذي كان ملتزمًا بتعليمات مدربه محمد مكي.

وتظهر بعض الصور خلال عملية بناء الهجمة دخول آدم كايد وناصر ماهر لعمق الملعب، بحثا عن استلام الكرة في أقدامهم، بدلًا من الحصول عليها في المساحة.

وفي المقابل دفع ذلك المهاجم عدي الدباغ للتحرك بصورة مستمرة خارج منطقة الجزاء، بحثًا عن تفريغ المساحة للقادمين من الخلف دون جدوى، ليعود بعد ذلك للانطلاق خلف المدافعين، لكن لم تصل الكرة له سوى في مناسبتين فقط.

تعديلات فيريرا المتأخرة لم تنقذ الزمالك

وحاول فيريرا تعديل أسلوبه في الشوط الثاني، بدخول عمر جابر في عمق الملعب أثناء بناء الهجمة، ومنح تعليمات لناصر ماهر بالتواجد كجناح بجوار الخط، مما أتاح صناعة فرصة خطيرة لم تكتمل، بعد تمريرة من دونجا نحو ناصر، الذي امتلك المساحة الكافية لكن عرضيته الأرضية لم تكن متقنة.

وتكرر المشهد مجددًا، لكن هذه المرة استغله عمر جابر بالاستلام في عمق الملعب ومنح تمريرة للمهاجم عدي الدباغ، لكن الأخير لحق الكرة بصعوبة ثم سقط بعدما طالت منه خارج أرضية الملعب.

وتأخر فيريرا في إجراء التبديلات اللازمة، حيث انتظر حتى الدقيقة 59 للدفع بالجناح الحقيقي الذي يمتلكه، وهو البرازيلي خوان ألفينا، ثم دفع بـ عبد الحميد معالي في الدقيقة 84.

خطف الأنظار بمراوغاته.. ماذا قدم خوان ألفينا في 32 دقيقة أمام المقاولون؟

الحل في الصفقات.. ألفينا وبانزا وأدوار أجنحة الزمالك

وبالنظر إلى خريطة تمركز لاعبي الزمالك في الشوط الثاني، وفقًا لموقع سوفا سكور، سنجد تغييرًا كبيرًا في الجناحين، بفضل دخول ألفينا ومعالي، وتحديدًا اللاعب البرازيلي الذي الأكثر خطورة منذ مشاركته، سواء عن طريق المراوغة أو التسديد.

وسيضطر فيريرا لإجراء تعديلات على خط الوسط والجناحين، إذا ما أراد فك تكتل الخصوم في المواجهات التالية، حيث يحتاج الزمالك لمشاركة البرازيلي خوان ألفينا بصفة أساسية وعودة شيكو بانزا أو الدفع بالحميد معالي في الجبهة اليسرى.

كما قد يحتاج فيريرا للتضحية بأكثر من لاعب في خط الوسط، والاكتفاء بصانع ألعاب وحيد مثل ناصر ماهر أو أحمد حمدي، مع مشاركة لاعب آخر كرقم 8 مثل عبد الله السعيد أو آدم كايد.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك المقاولون يانيك فيريرا

أخبار تهمك

التعليقات

