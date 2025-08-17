يتجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى رفع العقوبة عن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك سقط في فخ التعادل السلبي ضد المقاولون العرب، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

عقوبة أحمد فتوح

أحمد فتوح كان يتدرب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية، كعقوبة تأديبية خاصة بعد خروجه من معسكر إعداد الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل انطلاق الموسم، ثم ظهوره في إحدى الحفلات بعدها.

وعلى مدار الأيام الماضية، التزم أحمد فتوح بخوض التدريبات الفردية، في موعد يسبق المران الجماعي مباشرة، تمهيدًا للعودة والدخول التدريجي في التدريبات مع زملائه بالفريق.

نهاية أزمة فتوح

وفي هذا السياق، قال مصدر بالزمالك ليلا كورة، إن هناك اتجاه لرفع العقوبة عن أحمد فتوح، بعد التزامه في التدريبات المنفردة، الأيام الماضية.

أضاف المصدر أن الاتجاه أيضًا لانتظام أحمد فتوح في التدريبات الجماعية للزمالك، استعدادًا للمباراة المقبلة ضد مودرن سبورت.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية، غدًا الإثنين، بعدما حصل الفريق على راحة اليوم الأحد، بقرار من يانيك فيريرا، بعد الانتهاء من مباراة المقاولون العرب.

ويحل الزمالك ضيفًا على مودرن سبورت، مساء الخميس المقبل، في مباراة قد تنقل إلى ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، نظرًا للاتجاه لإغلاق ستاد القاهرة الدولي لمدة 10 أيام، لأعمال الصيانة.