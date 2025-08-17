المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر بالزمالك ليلا كورة: اتجاه لرفع عقوبة فتوح.. وانتظامه بالتدريبات قبل مباراة مودرن

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:53 م 17/08/2025
أحمد فتوح

أحمد فتوح لاعب الزمالك

يتجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى رفع العقوبة عن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك سقط في فخ التعادل السلبي ضد المقاولون العرب، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

يانيك فيريرا يتعرض لوعكة صحية بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. طالع التفاصيل من هنا

عقوبة أحمد فتوح

أحمد فتوح كان يتدرب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية، كعقوبة تأديبية خاصة بعد خروجه من معسكر إعداد الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل انطلاق الموسم، ثم ظهوره في إحدى الحفلات بعدها.

وعلى مدار الأيام الماضية، التزم أحمد فتوح بخوض التدريبات الفردية، في موعد يسبق المران الجماعي مباشرة، تمهيدًا للعودة والدخول التدريجي في التدريبات مع زملائه بالفريق.

نهاية أزمة فتوح

وفي هذا السياق، قال مصدر بالزمالك ليلا كورة، إن هناك اتجاه لرفع العقوبة عن أحمد فتوح، بعد التزامه في التدريبات المنفردة، الأيام الماضية.

أضاف المصدر أن الاتجاه أيضًا لانتظام أحمد فتوح في التدريبات الجماعية للزمالك، استعدادًا للمباراة المقبلة ضد مودرن سبورت.

أحمد فتوح يعتذر لجماهير الزمالك ويطلب دعمهم.. طالع التفاصيل من هنا

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية، غدًا الإثنين، بعدما حصل الفريق على راحة اليوم الأحد، بقرار من يانيك فيريرا، بعد الانتهاء من مباراة المقاولون العرب.

ويحل الزمالك ضيفًا على مودرن سبورت، مساء الخميس المقبل، في مباراة قد تنقل إلى ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، نظرًا للاتجاه لإغلاق ستاد القاهرة الدولي لمدة 10 أيام، لأعمال الصيانة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الممتاز أحمد فتوح

