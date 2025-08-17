المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل عودة إمام عاشور للملاعب.. دليلك للوقاية من إصابات الكتف عند الرياضيين؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:38 م 17/08/2025
إمام عاشور الأهلي صنداونز

إمام عاشور لاعب فريق الأهلي

إصابات الكتف من أكثر المشكلات التي تواجه الرياضيين، خصوصًا لاعبي كرة القدم الذين يتعرضون لاحتكاكات قوية وحركات مفاجئة أثناء المباريات. وتكرار هذه الإصابات قد يؤخر عودة اللاعبين للملاعب، كما حدث مع إمام عاشور مؤخرًا.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة غنيم، استشاري العلاج الطبيعي والطب الرياضي، يوضح أن إصابات الكتف شائعة بين الرياضيين بسبب طبيعة الحركات القوية والمتكررة التي يقومون بها سواء في التدريبات أو المباريات، مشيرًا إلى أن التسرع في العودة للملاعب قبل التعافي الكامل يجعل اللاعب أكثر عرضة لتكرار الإصابة.

ويضيف أن ضعف التأهيل، وعدم إتمام البرنامج العلاجي للنهاية، أو إهمال جلسات الإطالة والتقوية، كلها عوامل رئيسية تجعل الكتف هشًّا وسهل الإصابة مرة أخرى.

يشير الدكتور غنيم إلى أن العلاج الطبيعي يلعب دورًا أساسيًا في الوقاية والعلاج، من خلال التمرينات التأهيلية التي تستهدف تقوية عضلات الكتف وزيادة مرونتها، بجانب استخدام وسائل الاستشفاء المختلفة مثل الموجات فوق الصوتية، الليزر، والأجهزة الكهربائية التي تساعد على تخفيف الألم وتعجيل الشفاء.

أسباب متعددة لأم الكتف- متى يستدعي القلق؟

إصابة محمد صلاح.. إليك أبرز الاحتمالات ومدة الغياب

الوقاية من إصابة الكتف

يوضح غنيم أن العلاج الطبيعي يلعب دورًا أساسيًا في وقاية اللاعبين، من خلال:

جلسات الإطالة المنتظمة لزيادة مرونة العضلات.

تمارين تقوية تستهدف الكتف والعضلات المحيطة به.

استخدام وسائل الاستشفاء مثل الموجات فوق الصوتية والليزر لتقليل الالتهاب.

الالتزام بالبرنامج التأهيلي كاملًا قبل العودة للمباريات.

قد يهمك أيضًا: خلع المفاصل.. إليك الأسباب والعلاج

الأهلي غزل المحلة الدوري المصري محمد صلاح كأس العالم للأندية مودرن سبورت إمام عاشور فاركو

أخبار تهمك

