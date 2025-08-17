الزمالك يمدد عقد جناحه الشاب حتى 2030

أعلن بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تمديد تعاقد حسام عاشور التقي، الجناح الهجومي لفريق الشباب مواليد 2007، لمدة خمس سنوات قادمة، وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وأوضح حامد في بيان عبر المركز الإعلامي للنادي، أن اللاعب وقع على عقد جديد يربطه بالزمالك حتى موسم 2029-2030، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبل العناصر الموهوبة داخل قطاع الناشئين.

وأكد رئيس قطاعات كرة القدم أن حسام عاشور يُعد من أبرز اللاعبين المميزين في فرق الشباب بالنادي، مشيرًا إلى أن التمديد يعكس ثقة الجهاز الفني وإدارة القطاع في إمكاناته وقدرته على التطور ليصبح أحد عناصر الفريق الأول مستقبلاً.

وأشار حامد إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية إدارة الزمالك للحفاظ على المواهب الصاعدة بكافة المراحل العمرية، حيث جرى التنسيق منذ فترة مع حسين السيد، عضو مجلس الإدارة، لضمان استمرار العناصر الواعدة داخل أسوار النادي.