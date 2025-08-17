المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الزمالك يمدد عقد جناحه الشاب حتى 2030

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

07:21 م 17/08/2025
الزمالك

الزمالك

أعلن بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تمديد تعاقد حسام عاشور التقي، الجناح الهجومي لفريق الشباب مواليد 2007، لمدة خمس سنوات قادمة، وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وأوضح حامد في بيان عبر المركز الإعلامي للنادي، أن اللاعب وقع على عقد جديد يربطه بالزمالك حتى موسم 2029-2030، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبل العناصر الموهوبة داخل قطاع الناشئين.

وأكد رئيس قطاعات كرة القدم أن حسام عاشور يُعد من أبرز اللاعبين المميزين في فرق الشباب بالنادي، مشيرًا إلى أن التمديد يعكس ثقة الجهاز الفني وإدارة القطاع في إمكاناته وقدرته على التطور ليصبح أحد عناصر الفريق الأول مستقبلاً.

وأشار حامد إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية إدارة الزمالك للحفاظ على المواهب الصاعدة بكافة المراحل العمرية، حيث جرى التنسيق منذ فترة مع حسين السيد، عضو مجلس الإدارة، لضمان استمرار العناصر الواعدة داخل أسوار النادي.

الزمالك الدوري المصري حسام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg