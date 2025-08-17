قدم الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداءً استثنائيًا، في مباراة المارد الأحمر الأخيرة ضد فريق فاركو، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تمكن من فرض سيطرته على مجريات المباراة ضد فاركو، ليحقق الفوز ويحصد الثلاث النقاط، بالجولة الثانية من الموسم الجديد لمسابقة الدوري، التي يحمل المارد الأحمر لقبها.

المايسترو بن رمضان

محمد بن رمضان سبق وقدم مردودًا فنيًا مميزًا في كأس العالم للأندية، إلا أن ظهوره في مباراة الأهلي ضد فاركو، كان استثنائيًا ورسم ملامح وسط ملعب المارد الأحمر في الحقبة الجديدة.

حيث إن المشروع الهجومي الجديد في الأهلي، يبدأ من عند محمد بن رمضان، الذي يُشرف على كل محاولات الفريق، خاصة وأنه يتحرك في كل خطوط هجوم المارد الأحمر، سواء بالتمريرات المؤثرة أو التحرك للأمام لاستلام الكرة.

الإسباني خوسيه ريبيرو لا يهدف في مشروعه الجديد داخل الأهلي، لطريقة لعب تقليدية، بل الاعتماد على كل مفاتيح الوسط الهجومي بشكل مختلف، يُسهم في تحولات المارد الأحمر الهجومية.

لعبة الهدف الثاني كانت مثالية، بعدما استلم الدولي التونسي ثم دار بها بمرونة كبيرة، جعلته يُخرج ثنائي فاركو من اللعبة، ثم أرسل كرة عرضية يسارية على رأس زيزو، الذي سجل هدفه الأول بقميص الأهلي.

وتكشف الخريطة الحرارية لتحركات محمد بن رمضان، المرونة التكتيكية التي كان يتحرك بها، فهو لم يكن واقفًا طول الوقت في قلب الملعب، بل كان يميل إلى الناحية اليسرى لاستلام أو مراوغة بالكرة.

هوية منتظرة

جرب خوسيه ريبيرو عدة أفكار في مباراتي الأهلي ضد مودرن سبورت ثم فاركو، حيث بدأ بمحمد مجدي أفشة بجوار محمد بن رمضان أمام مودرن، ثم في الشوط الثاني، سحب أحمد زيزو إلى العمق، وأشرك طاهر محمد طاهر على الناحية اليمنى.

بينما في مواجهة فاركو، لعب أحمد زيزو منذ البداية بجوار بن رمضان، وعندما تم استبداله أشرك ريبيرو بدلًا منه أحمد رضا، بينما إمام عاشور الذي تعافى من كسر في عظمة الترقوة، يستعد للانتظام في التدريبات، غد الاثنين.

وتعتبر ثنائية محمد بن رمضان وإمام عاشور، بمثابة هوية منتظرة ستحدد شكل الأهلي الهجومي، حيث إنهما لم يلعبا معًا سوى لدقائق قليلة أمام إنتر ميامي في مونديال الأندية، وخلال هذه الدقائق صنع الأحمر أكثر من محاولة على مرمى الخصم.

لكن التنافس الحقيقي بعودة إمام عاشور للمشاركة محمد بن رمضان، ستنتقل إلى مركزي الجناح، وسط التخمة الكبيرة من اللاعبين، التي يملكها الأهلي وتمنح خوسيه ريبيرو حلولًا هجومية عديدة يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.