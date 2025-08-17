بدا محمد مكي، مدرب المقاولون العرب، سعيدا بعدما تعادل فريقه مع نادي الزمالك مساء أمس السبت في بطولة الدوري.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات محمد مكي

وقال مكي عبر إذاعة "ميجا إف إم": "الزمالك فريق كبير وواجهناه على ملعبه ووسط جماهيره وبالتأكيد مثل هذه المباريات تكون صعبة، وأركز على كل التفاصيل، لأن الفرق الكبرى لا تحتاج لتقديم هدايا".

وأضاف: "جميع اللاعبين أرادوا التعبير عن أنفسهم في مباراة الزمالك، وكنا نتعشم أن نسجل هدفًا من هجمة مرتدة لكن لم يكن لدينا إصرار بشكل كبير بالإضافة إلى أن اللاعبين لم يصدقوا أنهم يستطيعون قلب المباراة لصالحهم، لكن في النهاية خرجنا بالمطلوب من المباراة".

وأكمل مدرب المقاولون: "كنت حريصا على غلق عمق الملعب والأطراف ضد الزمالك، كنت أحاول الضغط من الأمام وي بعض الأوقات أنتظر في وسط ملعبي، واستطعنا أن نوقف خطورة الزمالك".

وأنهى: "خوان ألفينا "حرك" المباراة بشكل جيد لاعب لديه السرعات وخفيف على الكرة وأردت أن يكون أكثر من لاعب أمامه لكي يوقفون خطورته".