المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب المقاولون: الزمالك لا يحتاج للهدايا.. ولم يكن لدينا إصرار "لقب المباراة"

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:33 م 17/08/2025
عدي الدباغ خلال مباراة الزمالك والمقاولون

صورة من مباراة الزمالك والمقاولون

بدا محمد مكي، مدرب المقاولون العرب، سعيدا بعدما تعادل فريقه مع نادي الزمالك مساء أمس السبت في بطولة الدوري.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات محمد مكي

وقال مكي عبر إذاعة "ميجا إف إم": "الزمالك فريق كبير وواجهناه على ملعبه ووسط جماهيره وبالتأكيد مثل هذه المباريات تكون صعبة، وأركز على كل التفاصيل، لأن الفرق الكبرى لا تحتاج لتقديم هدايا".

وأضاف: "جميع اللاعبين أرادوا التعبير عن أنفسهم في مباراة الزمالك، وكنا نتعشم أن نسجل هدفًا من هجمة مرتدة لكن لم يكن لدينا إصرار بشكل كبير بالإضافة إلى أن اللاعبين لم يصدقوا أنهم يستطيعون قلب المباراة لصالحهم، لكن في النهاية خرجنا بالمطلوب من المباراة".

وأكمل مدرب المقاولون: "كنت حريصا على غلق عمق الملعب والأطراف ضد الزمالك، كنت أحاول الضغط من الأمام وي بعض الأوقات أنتظر في وسط ملعبي، واستطعنا أن نوقف خطورة الزمالك".

وأنهى: "خوان ألفينا "حرك" المباراة بشكل جيد لاعب لديه السرعات وخفيف على الكرة وأردت أن يكون أكثر من لاعب أمامه لكي يوقفون خطورته".

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب محمد مكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520599/مدرب-المقاولون-الزمالك-لا-يحتاج-للهدايا-ولم-يكن-لدينا-إصرار-لقب-المباراة-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مدرب المقاولون: الزمالك لا يحتاج للهدايا.. ولم يكن لدينا إصرار "لقب المباراة"", "alternativeHeadline":"مدرب المقاولون: الزمالك لا يحتاج للهدايا", "description": "بدا محمد مكي، مدرب المقاولون العرب، سعيدا بعدما تعادل فريقه مع نادي الزمالك مساء أمس السبت في بطولة الدوري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/17/962025_8_17_11_4.webp", "keywords": "الزمالك-محمد مكي-الدوري المصري-المقاولون العرب", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520599/مدرب-المقاولون-الزمالك-لا-يحتاج-للهدايا-ولم-يكن-لدينا-إصرار-لقب-المباراة-", "articleBody": "بدا محمد مكي، مدرب المقاولون العرب، سعيدا بعدما تعادل فريقه مع نادي الزمالك مساء أمس السبت في بطولة الدوري.وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.تصريحات محمد مكيوقال مكي عبر إذاعة "ميجا إف إم": "الزمالك فريق كبير وواجهناه على ملعبه ووسط جماهيره وبالتأكيد مثل هذه المباريات تكون صعبة، وأركز على كل التفاصيل، لأن الفرق الكبرى لا تحتاج لتقديم هدايا".وأضاف: "جميع اللاعبين أرادوا التعبير عن أنفسهم في مباراة الزمالك، وكنا نتعشم أن نسجل هدفًا من هجمة مرتدة لكن لم يكن لدينا إصرار بشكل كبير بالإضافة إلى أن اللاعبين لم يصدقوا أنهم يستطيعون قلب المباراة لصالحهم، لكن في النهاية خرجنا بالمطلوب من المباراة".وأكمل مدرب المقاولون: "كنت حريصا على غلق عمق الملعب والأطراف ضد الزمالك، كنت أحاول الضغط من الأمام وي بعض الأوقات أنتظر في وسط ملعبي، واستطعنا أن نوقف خطورة الزمالك".وأنهى: "خوان ألفينا "حرك" المباراة بشكل جيد لاعب لديه السرعات وخفيف على الكرة وأردت أن يكون أكثر من لاعب أمامه لكي يوقفون خطورته".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/17/962025_8_17_11_4.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 17T21:33: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-17T21:33:04+03:00", "datePublished" : "2025-08-17T21:33:00+03:00" }