خوان ألفينا في مباراة الزمالك والمقاولون

اعترف البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك، أن نتيجة مباراة المقاولون لم تكن كما أراد فريقه.

وكان الزمالك قد وتعادل مع المقاولون العرب دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تعليق ألفينا

وكتب خوان ألفينا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أنا سعيد جدًا بمشاركتي الأولى بهذا القميص الرائع، أحمد الله على هذه اللحظة، لم تكن النتيجة كما توقعنا، لكننا سنواصل العمل لتحقيق إنجازات مستقبلية".

الظهور الأول

وخطف البرازيلي خوان ألفينا الأنظار بعدما شارك لأول مرة مع الفارس الأبيض في مباراة المقاولون العرب، حيث لعب لمدة 32 دقيقة وكاد أن يسجل أولى أهداف المباراة.

وسبق وتعاقد نادي الزمالك مع خوان ألفينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أوليكساندريا الأوكراني.

ولم يبدأ ألفينا أساسيًا مع الزمالك أمام المقاولون العرب، حيث شارك بديلًا في الشوط الثاني.

أرقام ألفينا

أظهر ألفينا مهارة مميزة في المراوغات، حيث سجل 3 مراوغات ناجحة من أصل، كما نال إشادة الجماهير البيضاء رغم التعادل مع المقاولون بعدما شعروا بأنه يمتلك قدرات وإمكانيات فنية.

حصل على تقييم 7.0

الدقائق 32

التسديد على المرمى 1

محاولات المراوغة (الناجحة) 3 من 4

لمس الكرة 15

فاز بـ5 من 6 مبارزات أرضية