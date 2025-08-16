المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لم تكن النتيجة كما توقعنا".. ألفينا يعلق على مشاركته الأولى مع الزمالك أمام المقاولون

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:43 م 17/08/2025
خوان ألفينا خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب

خوان ألفينا في مباراة الزمالك والمقاولون

اعترف البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك، أن نتيجة مباراة المقاولون لم تكن كما أراد فريقه.

وكان الزمالك قد وتعادل مع المقاولون العرب دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تعليق ألفينا

وكتب خوان ألفينا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أنا سعيد جدًا بمشاركتي الأولى بهذا القميص الرائع، أحمد الله على هذه اللحظة، لم تكن النتيجة كما توقعنا، لكننا سنواصل العمل لتحقيق إنجازات مستقبلية".

الظهور الأول

وخطف البرازيلي خوان ألفينا الأنظار بعدما شارك لأول مرة مع الفارس الأبيض في مباراة المقاولون العرب، حيث لعب لمدة 32 دقيقة وكاد أن يسجل أولى أهداف المباراة.

وسبق وتعاقد نادي الزمالك مع خوان ألفينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أوليكساندريا الأوكراني.

ولم يبدأ ألفينا أساسيًا مع الزمالك أمام المقاولون العرب، حيث شارك بديلًا في الشوط الثاني ولمدة 32 دقيقة.

أرقام ألفينا

أظهر ألفينا مهارة مميزة في المراوغات، حيث سجل 3 مراوغات ناجحة من أصل، كما نال إشادة الجماهير البيضاء رغم التعادل مع المقاولون بعدما شعروا بأنه يمتلك قدرات وإمكانيات فنية.

أرقام ألفينا

حصل على تقييم 7.0

الدقائق 32

التسديد على المرمى 1

محاولات المراوغة (الناجحة) 3 من 4

لمس الكرة 15

فاز بـ5 من 6 مبارزات أرضية

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب خوان ألفينا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520601/-لم-تكن-النتيجة-كما-توقعنا-ألفينا-يعلق-على-مشاركته-الأولى-مع-الزمالك-أمام-المقاولون", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""لم تكن النتيجة كما توقعنا".. ألفينا يعلق على مشاركته الأولى مع الزمالك أمام المقاولون", "alternativeHeadline":"ألفينا: سعيد بالمشاركة الأولى مع الزمالك أمام المقاولون", "description": "اعترف البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك، أن نتيجة مباراة المقاولون لم تكن كما أراد فريقه.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/462025_8_16_22_50.webp", "keywords": "المقاولون العرب-الزمالك-خوان ألفينا-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520601/-لم-تكن-النتيجة-كما-توقعنا-ألفينا-يعلق-على-مشاركته-الأولى-مع-الزمالك-أمام-المقاولون", "articleBody": "اعترف البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك، أن نتيجة مباراة المقاولون لم تكن كما أراد فريقه.وكان الزمالك قد وتعادل مع المقاولون العرب دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.تعليق ألفيناوكتب خوان ألفينا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أنا سعيد جدًا بمشاركتي الأولى بهذا القميص الرائع، أحمد الله على هذه اللحظة، لم تكن النتيجة كما توقعنا، لكننا سنواصل العمل لتحقيق إنجازات مستقبلية".الظهور الأولوخطف البرازيلي خوان ألفينا الأنظار بعدما شارك لأول مرة مع الفارس الأبيض في مباراة المقاولون العرب، حيث لعب لمدة 32 دقيقة وكاد أن يسجل أولى أهداف المباراة.وسبق وتعاقد نادي الزمالك مع خوان ألفينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أوليكساندريا الأوكراني.ولم يبدأ ألفينا أساسيًا مع الزمالك أمام المقاولون العرب، حيث شارك بديلًا في الشوط الثاني ولمدة 32 دقيقة.أرقام ألفيناأظهر ألفينا مهارة مميزة في المراوغات، حيث سجل 3 مراوغات ناجحة من أصل، كما نال إشادة الجماهير البيضاء رغم التعادل مع المقاولون بعدما شعروا بأنه يمتلك قدرات وإمكانيات فنية.أرقام ألفيناحصل على تقييم 7.0الدقائق 32التسديد على المرمى 1محاولات المراوغة (الناجحة) 3 من 4لمس الكرة 15فاز بـ5 من 6 مبارزات أرضية", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/462025_8_16_22_50.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 17T21:43: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-17T21:44:45+03:00", "datePublished" : "2025-08-17T21:43:00+03:00" }