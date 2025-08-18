كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة الأفضل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضمنت الأهداف المرشحة، أحمد سيد زيزو أمام فاركو، فادي فريد أمام مودرن سبورت، محمد مخلوف أمام طلائع الجيش، أحمد الشيخ أمام البنك الأهلي.

ومن المنتظر أن تكشف رابطة الأندية المحترفة، عن الهدف الأفضل في الجولة بناءً على تصويت الجمهور.

هدف زيزو أمام فاركو

وأحرز أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، هدفًا لصالح فريقه أمام فاركو، في المواجهة التي انتهت بنتيجة (4-1) لصالح الأحمر بالجولة الثانية بالدوري المصري.

وانطلق أشرف بنشرقي من الرواق الأيسر، متوغلًا إلى منطقة الجزاء، قبل أن يرسل تمريرة وصلت إلى زيزو داخل منطقة الجزاء، الذي لم يتردد في تسديد الكرة إلى داخل الشباك.

في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركو

هدف محمد مخلوف أمام طلائع الجيش

وأطلق محمد مخلوف لاعب المصري، تسديدة مميزة سكنت شباك طلائع الجيش، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، وانتهت لصالح النادي البورسعيدي بنتيجة (3-0)

واستقبل محمد مخلوف الكرة، قبل أن يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك طلائع الجيش دون أن يتمكن حارس الأخير من التصدي لها.

ثلاثية جديدة.. المصري يواصل انتصاراته في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

هدف فادي فريد أمام مودرن سبورت

نجح فادي فريد، لاعب الاتحاد السكندري، في تسجيل هدف فريقه أمام مودرن سبورت، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأخير بنتيجة (2-1).

وجاء الهدف بعد توغل في الرواق الأيمن من إسحق سافيور، الذي أرسل عرضية متقنة وصلت إلى فادي فريد الذي وجه الكرة برأسه إلى داخل شباك مودرن سبورت.

هدف أحمد الشيخ أمام البنك الأهلي

تمكن أحمد الشيخ، لاعب حرس الحدود، من تسجيل هدف مميز لفريقه أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووجد أحمد الشيخ المساحة الكافية أمامه، ليطلق تسديدة لا ترد من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك البنك الأهلي، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

حرس الحدود يخطف فوزًا صعبًا من البنك الأهلي في الدوري المصري