كلام فى الكورة
الحكم لم يدنه.. مصدر ليلا كورة: إيقاف محمد هاني مباراة واحدة عن الأهلي

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

01:53 م 18/08/2025
محمد هاني

محمد هاني

تأكد إيقاف محمد هاني، مدافع النادي الأهلي، مباراة واحدة فقط، في الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد هاني قد حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+2؛ بسبب رفضه الخروج من أقرب نقطة في الملعب خلال مباراة فاركو.

وعلم يلا كورة، أن محمد هاني سيتم إيقافه مباراة واحدة عن الأهلي، بعدما حصل على بطاقتين صفراوتين، ومن ثم بطاقة حمراء.

الحكم لم يدن محمد هاني

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن تقرير محمد معروف حكم المباراة، لم يدن محمد هاني بأي شيء، لذلك سيتم تطبيق اللائحة عليه بإيقافه مباراة واحدة فقط.

كما أنه سيتم تغريم محمد هاني 2500 جنيهًا، وهي قيمة البطاقة الحمراء في لائحة العقوبات.

مصدر بلجنة الحكام لـ يلا كورة: لن نوقف محمد معروف.. ولم يرتكب أي خطأ

غياب محمد هاني عن مباراة غزل المحلة

وبذلك يغيب محمد هاني، عن مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، يوم 25 أغسطس المقبل، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اللائحة تجيب.. هل يحق للأهلي طلب استبعاد محمد معروف من إدارة مبارياته؟ (مستند)

وكان الأهلي، قد قدم شكوى ضد الحكم محمد معروف، في اتحاد الكرة، بسبب طرد محمد هاني.. طالع التفاصيل من هنا

أزمة الأهلي - معروف.. ماذا تقول لائحة رابطة الأندية عن واقعة طرد محمد هاني؟

الأهلي كان قد فاز برباعية مقابل هدف أمام فاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة الدوري المصري محمد هاني فاركو محمد معروف

أخبار تهمك

