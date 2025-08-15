تأكد إيقاف محمد هاني، مدافع النادي الأهلي، مباراة واحدة فقط، في الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد هاني قد حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+2؛ بسبب رفضه الخروج من أقرب نقطة في الملعب خلال مباراة فاركو.

وعلم يلا كورة، أن محمد هاني سيتم إيقافه مباراة واحدة عن الأهلي، بعدما حصل على بطاقتين صفراوتين، ومن ثم بطاقة حمراء.

الحكم لم يدن محمد هاني

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن تقرير محمد معروف حكم المباراة، لم يدن محمد هاني بأي شيء، لذلك سيتم تطبيق اللائحة عليه بإيقافه مباراة واحدة فقط.

كما أنه سيتم تغريم محمد هاني 2500 جنيهًا، وهي قيمة البطاقة الحمراء في لائحة العقوبات.

غياب محمد هاني عن مباراة غزل المحلة

وبذلك يغيب محمد هاني، عن مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، يوم 25 أغسطس المقبل، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي كان قد فاز برباعية مقابل هدف أمام فاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.