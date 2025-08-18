تعرض أمير عابد، لاعب نادي المقاولون العرب، لحادث سير أمس الأحد، وهو ما استوجب نقله إلى المركز الطبي للمقاولون العرب، من أجل تلقي الرعاية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

وانتقل أمير عابد، إلى مركز المقاولون العرب الطبي، من أجل خضوعه للملاحظة وإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

وشارك أمير عابد في مباراة فريقه، المقاولون العرب أمام الزمالك، والتي جمعت بينهما لحساب منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

المقاولون يكشف حالة أمير عابد

وأوضح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة، أن أمير عابد بحالة جيدة في الوقت الحالي، وكشف أن اللاعب تعرض لحادث السير في محيط النادي بعد مغادرته أمس.

وأكد مشرف الكرة بالمقاولون العرب، أن عابد يخضع حاليًا للملاحظة والمزيد من الفحوصات تحسبًا لأي مضاعفات قد تحدث، قبل مغادرته المركز الطبي للمقاولون العرب.

وأشار فتحي، إلى أن مجلس إدارة المقاولون برئاسة محسن صلاح، يتابع تطورات الحادث وكافة أعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد مكي، موضحًا أن اللاعب لا يعاني حاليًا من أي إصابات خطيرة.

استقرار حالة أمير عابد

وقال طلعت محرم، القائم بأعمال مدير الكرة بالمقاولون، أنه يتواجد مع أمير عابد وأن حالة اللاعب جيدة باستثناء بعض الكدمات، مشيرًا إلى أن سيارته فقط التي تعرضت لتلفيات كبيرة.

وذكر أن الحادث وقع في محيط النادي بمدينة نصر، وتم نقله على الفور للمركز الطبي للمقاولون العرب ومستمر تحت الملاحظة للاطمئنان عليه بصورة نهائية تحسبا لأي مضاعفات.