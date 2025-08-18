تأكد غياب محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المباراة المقبلة للأحمر ضد نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

رابطة الأندية المحترفة أعلنت بشكل رسمي إيقاف محمد هاني، مباراة واحدة فقط، ليكون خارج مواجهة الأهلي ضد غزل المحلة، التي تقام يوم الاثنين المقبل.

إيقاف محمد هاني

تقرر إيقاف محمد هاني، بعدما حصل على إنذارين خلال مباراة الأهلي ضد فاركو، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهة الجولة الثانية من الدوري.

حيث إن محمد معروف، حكم مباراة الأهلي ضد فاركو، أشهر الإنذار الأول في وجه محمد هاني، للاعتراض بالدقيقة 82، ثم عند استبداله بحلول الدقيقة 90، تلقى الإنذار الثاني، لمخالفة تعليمات الحكم والخروج من مكان آخر في الملعب عكس الذي أشار إليه.

وتسبب هذا الطرد في لعب الأهلي منقوصًا بـ 10 لاعبين، في الدقائق الأخيرة من مباراة فاركو الماضية، بالإضافة إلى فقدانه في المواجهة المقبلة ضد غزل المحلة، على أن يعود في لقاء بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة، والمقرر له يوم 30 أغسطس الجاري.

بدائل محمد هاني

إيقاف محمد هاني وغيابه في المباراة المقبلة التي تجمع الأهلي ضد غزل المحلة، يجعل الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأحمر، يبدأ النظر في البدائل المتاحة أمامه بمركز الظهير الأيمن.

حيث إن الأهلي يضم في مركز الظهير الأيمن، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، بالإضافة إلى أحمد رمضان بيكهام، الذي يمكنه شغل مركزي المساك والظهير الأيمن.

بناءً على ما فعله خوسيه ريبيرو، في معسكر الإعداد قبل الموسم الجديد، فهو كان يقوم بالتدوير بين محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد، في مركز الظهير الأيمن، لكن الأخير خرج من قائمة الأحمر في مباراتي مودرن سبورت وفاركو.

مصدر: لن نوقف محمد معروف.. ولم يرتكب أي خطأ

بينما كريم الفؤاد الذي يعد الأجهز من الناحية الفنية والبدنية، قد يكون الخيار الأنسب لتدعم جبهة الأهلي اليمنى بعد إيقاف محمد هاني، إلا أن ذلك سيتوقف على مدى جاهزية محمد شكري للمشاركة كظهير أيسر، بالإضافة لرؤية ريبيرو في النهاية.

ويظل أحمد رمضان بيكهام أحد الخيارات المتاحة للمشاركة في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعدما عاد إلى قائمة الأهلي في المواجهة الأخيرة ضد فاركو.

