كلام فى الكورة
بعد نقله من ملعب القاهرة.. المواجهة الرابعة تنتظر قمة الأهلي وبيراميدز في استاد السلام

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:05 م 18/08/2025
إمام عاشور ومحمد حمدي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز

صورة من مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الإثنين، نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام، والتي ستقام ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع بيراميدز يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، إلا أن رابطة الأندية قررت نقله إلى استاد السلام لغلق ملعب القاهرة للصيانة.

الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة

ولن يشارك الأهلي خلال الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، بينما يخرج لمواجهة غزل المحلة، في الجولة الرابعة، ثم يلتقي مع نظيره بيراميدز، بالجولة الخامسة من المسابقة.

بينما بيراميدز يحل ضيفًا على المصري، في مباراة تقام غد الثلاثاء، على ملعب هيئة قناة السويس، ثم يستضيف مودرن سبورت، يوم الإثنين المقبل، قبل أن يواجه الأهلي، يوم 30 من الشهر الجاري.

الأهلي وبيراميدز على استاد السلام 3 مرات

وقبل قمة الجولة الخامسة، نرصد في السطور التالية كم مرة التقى الأهلي مع بيراميدز على استاد السلام، الذي كان يشارك عليه معظم مبارياته في الدوري سابقا.

ولعب الأهلي مع بيراميدز على استاد السلام 3 مرات، أولهم كان يوم 30 أبريل 2018، وخسر وقتها الفريق الأحمر من الأسيوطي (المسمى القديم لبيراميدز) بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الدور ربع نهائي كأس مصر 2017-18.

أما المرة الثانية كانت يوم 1 يوليو 2021، وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة 27 للدوري موسم 2020-21.

أخر مرة واجه فيها الأهلي نظيره بيراميدز على استاد السلام كانت يوم 8 مارس 2022، وانتصر وقتها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري موسم 2021-22.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز استاد السلام

