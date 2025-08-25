غاب ياسين مرعي، مدافع الأهلي، عن تدريبات الفريق الأحمر الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع المحلة مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويغيب الفريق الأحمر عن الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة في الموسم الجاري 2025-26.

ياسين مرعي يغيب عن التدريبات الجماعية

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "ياسين مرعي يغيب عن التدريبات الجماعية للأهلي اليوم الإثنين، وأجرى أشعة للإطمئنان على العضلة الخلفية".

وأضاف المصدر أن التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي هو شد في العضلة الخلفية، وستحدد الأشعة التي أجراها موقفه من المباريات القادمة.

وسبق واشتكى ياسين مرعي من ألم في العضلة الخلفية بعد مباراة فاركو في الجولة الثانية للدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1، ولذلك قرر الجهاز الطبي الإطمئنان عليه قبل مباراة المحلة.

قادما من فاركو

وأعلن النادي الأهلي يوم 13 يوليو الماضي التعاقد مع ياسين مرعي لمدة 5 مواسم قادما من فريق فاركو، وشارك مع الفريق الأحمر في معسكر الإعداد في تونس استعدادا للدوري المصري.

وحتى الآن لعب ياسين مرعي مع الأهلي مباراتي مودرن سبورت في الجولة الأولى للدوري والتي انتهت بالتعادل 2-2، وفاركو في الجولة الثانية والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 4-1.