يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراتين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

لجنة المسابقات برابطة الأندية، أعلنت نقل 6 مباريات خارج استاد القاهرة الدولي، لإجراء أعمال الصيانة، جاءت ضمنها مباراتين لنادي الزمالك.

معسكر الزمالك

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة إنه تم الاستقرار على الدخول في معسكر مغلق، قبل مباراة مودرن سبورت المقبلة بـ 24 ساعة.

أضاف المصدر في تصريحاته أن استمرار بعثة الزمالك في الإسماعيلية بعد الانتهاء من مباراة مودرن سبورت لم يحسم بعد.

الزمالك يواجه مودرن سبورت، في التاسعة مساء الخميس المقبل على ملعب هيئة قناة السويس، لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري.

حيث أشار المصدر إلى أن الأقرب هو عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة، خوض التدريبات لمدة 3 أيام، ثم السفر مجددًا إلى الإسماعيلية، ليلة مباراة فاركو.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو، على ملعب هيئة قناة السويس، مساء الثلاثاء الموافق 26 أغسطس، في الجولة الرابعة من الدوري، بعد غلق استاد القاهرة الدولي، حتى مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، 5 سبتمبر المقبل، في تصفيات كأس العالم 2026.