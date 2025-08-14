المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد إصابته بكسر في مباراة بيراميدز.. الإسماعيلي يعلن مدة غياب مروان حمدي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:14 م 18/08/2025
مروان حمدي

مروان حمدي - لاعب الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين، خضوع لاعبه مروان حمدي، لجراحة ناجحة في إحدى مستشفيات القاهرة بعد إصابته في قدمه اليمنى خلال مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

وكان الإسماعيلي قد تلقى هزيمة من بيراميدز بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

جراحة ناجحة لمروان حمدي

وأوضح الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي أن مروان حمدي خضع اليوم الاثنين، لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى، في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأضاف أن اللاعب قد أصيب بكسرين بالمشطية الخامسة بقدمه اليمنى، خلال مشاركته في مباراة بيراميدز، بمسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى الإسماعيلي بيانه أن مروان حمدي يحتاج إلى شهر، للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة من جديد.

أرقام مروان حمدي

ولعب صاحب الـ23 عاما مع الإسماعيلي بشكل عام 56 مباراة بواقع 3703 دقائق، سجل خلالهم 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين وذلك منذ أن تم التعاقد معه في عام 2022.

وفي الموسم الماضي لعب مروان حمدي 27 مباراة بواقع 2056 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف فقط.

نتائج الدراويش

بدأ الإسماعيلي بطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي مع بتروجيت في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تلقى هزيمة من بيراميدز بنتيجة 1-0.

ويستعد حاليا الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الغد الثلاثاء، في الجولة الثالثة للدوري.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز مروان حمدي

