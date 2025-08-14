أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين، خضوع لاعبه مروان حمدي، لجراحة ناجحة في إحدى مستشفيات القاهرة بعد إصابته في قدمه اليمنى خلال مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

وكان الإسماعيلي قد تلقى هزيمة من بيراميدز بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

جراحة ناجحة لمروان حمدي

وأوضح الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي أن مروان حمدي خضع اليوم الاثنين، لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى، في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأضاف أن اللاعب قد أصيب بكسرين بالمشطية الخامسة بقدمه اليمنى، خلال مشاركته في مباراة بيراميدز، بمسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى الإسماعيلي بيانه أن مروان حمدي يحتاج إلى شهر، للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة من جديد.

أرقام مروان حمدي

ولعب صاحب الـ23 عاما مع الإسماعيلي بشكل عام 56 مباراة بواقع 3703 دقائق، سجل خلالهم 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين وذلك منذ أن تم التعاقد معه في عام 2022.

وفي الموسم الماضي لعب مروان حمدي 27 مباراة بواقع 2056 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف فقط.

نتائج الدراويش

بدأ الإسماعيلي بطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي مع بتروجيت في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تلقى هزيمة من بيراميدز بنتيجة 1-0.

ويستعد حاليا الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الغد الثلاثاء، في الجولة الثالثة للدوري.