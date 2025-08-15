كشف عماد النحاس، المدرب العام بالنادي الأهلي، حقيقة وجود أزمة في مركز حراسة المرمى بالأخص بعدما غاب محمد الشناوي عن حراسة الفريق الأحمر في أول مباراتين بالدوري.

مركز حراسة المرمى

وقال النحاس في تصريحات لقناة الأهلي، إن الفريق الأحمر محظوظ بوجود وفرة في اللاعبين في مركز حراسة المرمى بوجود الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير مع محمد سيحا.

وأوضح النحاس: "الأهلي محظوظ بتواجد أفضل حارسين في مصر مثل محمد الشناوي ومصطفى شوبير".

وأضاف: "نعلم أن الشناوي قيمة كبيرة وقائد الفريق وليس لديه أي أزمة في بداية مصطفى شوبير للدوري، لكن القرار في النهاية يعود للمدير الفني".

وواصل: "أعتقد أن مكسب الأهلي أن يكون لدينا منافسة في مركز حراسة المرمى، وأن يكون لدينا حارس صاحب خبرات مثل الشناوي وحارس واعد مثل مصطفى شوبير، بالإضافة إلى سيحا حارس مميز للغاية".

وتابع النحاس: "لا أحد يعرف ما يدور في عقل ريبييرو في هذا الملف بالتحديد لأن الأمور مغلقة بينه وبين مدرب حراس المرمى، وبالتالي لم يضمن أحد مكانه".

لم نبرر للتعادل

أما عن التعادل مع مودرن سبورت.. قال: "لم نبرر بعد التعادل أمام مودرن سبورت، ولكن صححنا الأخطاء في مباراة فاركو، وأداء اللاعبين اختلف كثيرًا وهذا هو عملنا أن نصل باللاعبين لأفضل حالة فنية".

وأنهى: "تقريبا هناك 10 مباريات في الدوري انتهت بالتعادل ونتائج قريبة للغاية وهذا يدل على أن الدوافع عند كل الأندية موجود".

غياب الشناوي

وغاب محمد الشناوي عن أول مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث جلس على مقاعد البدلاء، وشارك بدلا منه مصطفى شوبير خلال مباراة مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، ومواجهة فاركو التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

وذلك رغم مشاركة الشناوي في جميع مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 تحت قيادة خوسيه ريبييرو أيضًا.