نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين، لعل أبرزها هي نقل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري، وعودة فتوح لتدريبات الزمالك، بالإضافة إلى سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت أبرز موضوعات أمس الإثنين كالتالي:

"طالب باستبعاده من مبارياته".. بيراميدز يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد أمين عمر

أكد نادي بيراميدز، تقديمه شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم أمين عمر والذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري، بسبب قراراته ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني.

مصدر بلجنة الحكام لـ يلا كورة: لن نوقف محمد معروف.. ولم يرتكب أي خطأ

كشف مصدر داخل لجنة الحكام، عن حقيقة إيقاف الحكم محمد معروف، بعد تقدم النادي الأهلي بشكوى ضده، عقب مواجهة فاركو، في منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

الحكم لم يدنه.. مصدر ليلا كورة: إيقاف محمد هاني مباراة واحدة عن الأهلي

تأكد إيقاف محمد هاني، مدافع النادي الأهلي، مباراة واحدة فقط، في الدوري المصري الممتاز.

إيقاف هاني ونصيب الأسد لبيراميدز.. عقوبات الجولة الثانية من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26، والتي شهدت إيقاف وتغريم محمد هاني لاعب الأهلي، بالإضافة لمعاقبة 4 عناصر من بيراميدز.

بعد تعرضه لحادث سير.. المقاولون العرب يكشف حالة لاعبه أمير عابد

تعرض أمير عابد، لاعب نادي المقاولون العرب، لحادث سير أمس الأحد، وهو ما استوجب نقله إلى المركز الطبي للمقاولون العرب، من أجل تلقي الرعاية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

"الأهلي لن يواجه بيراميدز عليه".. مصدر ليلا كورة: غلق استاد القاهرة حتى مباراة منتخب مصر

تأكد عدم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

"لأعمال الصيانة".. رسميًا.. نقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز خارج استاد القاهرة

أخطرت رابطة الأندية المحترفة، نادي بيراميدز بنقل مباراته ضد النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مباراتان للزمالك ولقاء الأهلي وبيراميدز.. نقل 6 مواجهات من ملعب القاهرة لأعمال الصيانة

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن إجراء بعض التعديلات بجدول مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب غلق ملعب القاهرة الدولي لفترة بسبب أعمال الصيانة.

بعد إيقافه.. 3 بدائل لتعويض هاني في مباراة الأهلي وغزل المحلة

تأكد غياب محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المباراة المقبلة للأحمر ضد نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

قبل مباراة مودرن.. الزمالك يعلن موقف شيكو بانزا وانتظام محمد السيد

اجتاز الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاختبار الطبي، على هامش مران الفارس الأبيض، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعد اعتذاره.. أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

انتظم أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، وذلك بعد تقدم اللاعب باعتذار إلى مجلس الإدارة وإدارة الكرة بالأبيض عما بدر منه.

بعد نقله من ملعب القاهرة.. المواجهة الرابعة تنتظر قمة الأهلي وبيراميدز في استاد السلام

أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الإثنين، نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام، والتي ستقام ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

"أشعة تحدد موقفه مع الأهلي".. مصدر يكشف ليلا كورة التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي

غاب ياسين مرعي، مدافع الأهلي، عن تدريبات الفريق الأحمر الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري.

بعد شكواه من آلام الخلفية.. مصدر لـ"يلا كورة": داري يشارك في تدريبات الأهلي

شارك المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعد نقلهما للإسماعيلية.. يلا كورة يكشف خطة الزمالك قبل مباراتي مودرن وفاركو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراتين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.