للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

مباريات اليوم... صدام المصري وبيراميدز.. ريال مدريد يبدأ مشوار الليجا.. والسوبر السعودي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:14 ص 19/08/2025
بيراميدز

بيراميدز

يستعرض "يلا كورة" جدول مباريات اليوم الثلاثاء والتي يتصدرها انطلاق الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتشهد الجولة الثالثة من الدوري الممتاز 4 مباريات مثيرة ومرتقبة، وربما أبرزها لقاء المصري مع بيراميدز، والإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.

طالع نتائج مباريات الدوري من هنا

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ولحساب الدوري الإسباني، يبدأ ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أوساسونا.

وسيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع كلاسيكو النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

6:00 مساء.. فاركو ضد طلائع الجيش.. أون سبورت 1

6:00 مساء.. البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية.. أون سبورت 2

9:00 مساء.. المصري ضد بيراميدز.. أون سبورت 1

9:00 مساء.. الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.. أون سبورت 2

للتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة اضغط هنا

الدوري الإسباني

10:00 مساء.. ريال مدريد ضد أوساسونا.. beIN SPORTS 1

كأس السوبر السعودي (نصف النهائي)

3:00 مساء.. النصر ضد الاتحاد.. قناة "الثمانية" السعودية

السوبر السعودي ريال مدريد الدوري المصري بيراميدز مباريات اليوم

