يستعرض "يلا كورة" جدول مباريات اليوم الثلاثاء والتي يتصدرها انطلاق الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتشهد الجولة الثالثة من الدوري الممتاز 4 مباريات مثيرة ومرتقبة، وربما أبرزها لقاء المصري مع بيراميدز، والإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.

ولحساب الدوري الإسباني، يبدأ ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أوساسونا.

وسيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع كلاسيكو النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

6:00 مساء.. فاركو ضد طلائع الجيش.. أون سبورت 1

6:00 مساء.. البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية.. أون سبورت 2

9:00 مساء.. المصري ضد بيراميدز.. أون سبورت 1

9:00 مساء.. الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.. أون سبورت 2

الدوري الإسباني

10:00 مساء.. ريال مدريد ضد أوساسونا.. beIN SPORTS 1

كأس السوبر السعودي (نصف النهائي)

3:00 مساء.. النصر ضد الاتحاد.. قناة "الثمانية" السعودية