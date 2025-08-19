جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الثانية من منافسات نسخة الموسم الحالي.

وأقيمت الجولة الثانية من الدوري المصري 2025-2025 على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين، وتنطلق الجولة الثالثة اليوم الثلاثاء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا، بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، وسيكون الأهلي هو الفريق الذي لن يلعب أي مباراة في الجولة الثالثة وفقا للقرعة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026 قبل انطلاق الجولة الثالثة من الدور الأول.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثالثة

بعد انتهاء أول جولتين، ينفرد المصري البورسعيدي بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاطـ، بعد فوزه في أول جولتين.

ترتيب الدوري المصري

المصري - 6

الأهلي - 4

الزمالك - 4

زد - 4

مودرن سبورت - 4

إنبي - 4

بيراميدز - 4

حرس الحدود - 3

الجونة - 3

جدول مباريات اليوم