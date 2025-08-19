المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:22 ص 19/08/2025
الدوري المصري

الدوري المصري

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الثانية من منافسات نسخة الموسم الحالي.

وأقيمت الجولة الثانية من الدوري المصري 2025-2025 على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين، وتنطلق الجولة الثالثة اليوم الثلاثاء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا، بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، وسيكون الأهلي هو الفريق الذي لن يلعب أي مباراة في الجولة الثالثة وفقا للقرعة.

طالع مباريات الجولة الثالثة من هنا

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026 قبل انطلاق الجولة الثالثة من الدور الأول.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثالثة

بعد انتهاء أول جولتين، ينفرد المصري البورسعيدي بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاطـ، بعد فوزه في أول جولتين.

ترتيب الدوري المصري

المصري - 6

الأهلي - 4

الزمالك - 4

زد - 4

مودرن سبورت - 4

إنبي - 4

بيراميدز - 4

حرس الحدود - 3

الجونة - 3

طالع الترتيب كاملا من هنا

جدول مباريات اليوم

الدوري المصري ترتيب الدوري المصري مباريات الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520726/جدول-ترتيب-الدوري-المصري-قبل-انطلاق-الجولة-الثالثة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة", "alternativeHeadline":"جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة", "description": "تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الثانية من منافسات نسخة الموسم الحالي. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/27/الدوري-المصري2025_7_27_16_54.webp", "keywords": "الدوري المصري,ترتيب الدوري المصري,مباريات الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520726/جدول-ترتيب-الدوري-المصري-قبل-انطلاق-الجولة-الثالثة", "articleBody": "تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الثانية من منافسات نسخة الموسم الحالي.وأقيمت الجولة الثانية من الدوري المصري 2025-2025 على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين، وتنطلق الجولة الثالثة اليوم الثلاثاء.وفي ظل مشاركة 21 فريقا، بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، وسيكون الأهلي هو الفريق الذي لن يلعب أي مباراة في الجولة الثالثة وفقا للقرعة.طالع مباريات الجولة الثالثة من هناوفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026 قبل انطلاق الجولة الثالثة من الدور الأول.جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثالثةبعد انتهاء أول جولتين، ينفرد المصري البورسعيدي بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاطـ، بعد فوزه في أول جولتين.ترتيب الدوري المصريالمصري - 6الأهلي - 4الزمالك - 4زد - 4مودرن سبورت - 4إنبي - 4بيراميدز - 4حرس الحدود - 3الجونة - 3طالع الترتيب كاملا من هناجدول مباريات اليوم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/27/الدوري-المصري2025_7_27_16_54.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 19T11:22: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-19T11:26:37+03:00", "datePublished" : "2025-08-19T11:22:00+03:00" }