كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب محمد شكري أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

وأوضح جاب الله أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويغيب الأهلي عن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري وفقًا لقرعة المسابقة، حيث يواصل الفريق تحضيراته بشكل مكثف على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غزل المحلة يوم 25 أغسطس الجاري على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، في مباراة يسعى فيها الفريق الأحمر لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم.