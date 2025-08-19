المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد شكري قبل مواجهة غزل المحلة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:39 ص 19/08/2025
كريم فؤاد محمد شكري

محمد شكري

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب محمد شكري أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

وأوضح جاب الله أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويغيب الأهلي عن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري وفقًا لقرعة المسابقة، حيث يواصل الفريق تحضيراته بشكل مكثف على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غزل المحلة يوم 25 أغسطس الجاري على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، في مباراة يسعى فيها الفريق الأحمر لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم.

الأهلي الدوري المصري شكري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520728/الأهلي-يعلن-تفاصيل-إصابة-محمد-شكري-قبل-مواجهة-غزل-المحلة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "عمر سلامة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9/270" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد شكري قبل مواجهة غزل المحلة", "alternativeHeadline":"الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد شكري قبل مواجهة المحلة", "description": "كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب محمد شكري أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/10/2d02de31-0056-4c55-905c-f3743e2eb58f2025_8_10_18_24.webp", "keywords": "الأهلي-شكري-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520728/الأهلي-يعلن-تفاصيل-إصابة-محمد-شكري-قبل-مواجهة-غزل-المحلة", "articleBody": "كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب محمد شكري أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.وأوضح جاب الله أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.ويغيب الأهلي عن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري وفقًا لقرعة المسابقة، حيث يواصل الفريق تحضيراته بشكل مكثف على ملعب التتش بالجزيرة.ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غزل المحلة يوم 25 أغسطس الجاري على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، في مباراة يسعى فيها الفريق الأحمر لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/10/2d02de31-0056-4c55-905c-f3743e2eb58f2025_8_10_18_24.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 19T11:39: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-19T11:38:44+03:00", "datePublished" : "2025-08-19T11:39:00+03:00" }