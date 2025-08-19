كشف النادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إصابة المدافع ياسين مرعي بعد الأشعة التي أجراها مؤخرًا.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأشعة التي أجراها ياسين مرعي، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

محاولات لتجهيز ياسين مرعي

وأضاف جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي أن مرعي سيقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان ياسين مرعي شارك في الجولتين الأولى والثانية من الدوري الممتاز بشكل أساسي مع الأهلي.

وكان دفاع الأهلي شهد إصابة ياسر إبراهيم والذي غاب عن لقاء فاركو الماضي، كما أصيب أيضًا الظهير الأيسر محمد شكري.

الأهلي يستعد لغزل المحلة

يستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة والمقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف غزل المحلة نظيره الأهلي في السادسة مساء.

وكان المارد الأحمر بدأ الموسم الجديد بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم انتصر على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.

