ضربت الإصابات صفوف النادي الأهلي بقوة منذ انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، حيث فقد الفريق عدة لاعبين في أول جولتين فقط من عمر المسابقة، وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة ريبيرو أمام تحديات إضافية قبل المباريات المقبلة.

فقد كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق، عن تعرض محمد شكري لإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

ليخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية ولكن تأكد غيابه عن مباراة غزل المحلة القادمة في الدوري الممتاز.

كما أوضحت الفحوصات الطبية إصابة ياسين مرعي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ليدخل هو الآخر في برنامج تأهيلي مماثل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

إلى جانب ذلك، تعرض المدافع ياسر إبراهيم لتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى، ما أكد غيابه عن مواجهة فاركو في الجولة الثانية، مع خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي يتم تقييمه بشكل دوري لحين اكتمال جاهزيته.

ويأتي هذا الملف الطبي في توقيت مبكر من الموسم، بعدما استهل الأهلي مشواره بتعادل مثير أمام مودرن سبورت (2-2) قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

ويغيب الأهلي عن الجولة الثالثة وفقًا لجدول المسابقة، ليواصل تحضيراته على ملعب التتش لمواجهة غزل المحلة يوم 25 أغسطس الجاري، وسط آمال من الجهاز الفني بعودة أكبر عدد ممكن من المصابين لتعزيز صفوف الفريق.