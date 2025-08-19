المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"فترة صعبة والقادم أفضل".. رسالة إمام عاشور بعد تعافيه من الإصابة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:19 م 19/08/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

وجّه إمام عاشور، لاعب الأهلي، رسالة لمتابعيه بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لشهرين تقريبا.

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي، أن إمام عاشور شارك في المران الجماعي بدون التحامات قوية وفقا للرؤية الطبية.

الأهلي يبدأ الموسم بنزيف غيابات

وأكد الأهلي أنه يتم تقييم حالة إمام عاشور بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته، بعدما تعافى من إصابة الكتف التي تعرض لها في كأس العالم للأندية 2025.

رسالة إمام عاشور

ونشر عاشور صورته من مران الأهلي اليوم عبر حسابه على منصة "إنستجرام" مع تعليق: "بعد حوالي 64 يوم من الغياب بسبب الإصابة، اليوم كان أول تمرين جماعي كامل لي مع الفريق".

وأضاف: "كانت فترة صعبة وتحد كبير بالنسبة لي، سواء بدنيا أو نفسيا، لكن الحمد لله على كل شيء".

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد شكري قبل مواجهة المحلة

وأتم لاعب الأهلي: "سعيد بعودتي، وإن شاء الله القادم أفضل".

جدير بالذكر أن إمام عاشور صاحب الـ27 عاما شارك في 40 مباراة مع الفريق الأحمر بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 19 هدفا وقدّم 9 تمريرات حاسمة.

جدول مباريات اليوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إمام عاشور

