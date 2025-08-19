وفاة البنيني رزاق أوموتويوسي مهاجم الزمالك السابق

توفى الدولي البنيني رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 38 عامًا.

وذكر موقع "ghanasoccernet" الغاني أن رزاق أوموتويوسي صدم مجتمع كرة القدم الأفريقي بعد وفاته.

وولد رزاق في نيجيريا، لكنه اختار تمثيل منتخب بنين، ليصبح أحد أعظم لاعبيها على الإطلاق، حيث سجل 21 هدفًا في 55 مباراة دولية.

رزاق: أبلغت الفيفا والزمالك بفسخ تعاقدي مع النادي الأبيض

وفاة رزاق أوموتويوسي

يُعد رزاق من بين أفضل الهدافين في تاريخ بلاده، وتبقى أبرز لحظاته عندما سجل أربعة أهداف في فوز بنين الشهير 4-1 على توجو خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2008، وهو الأداء الذي جعله يتصدر ترتيب الهدافين في التصفيات بالتساوي مع الكاميروني صامويل إيتو.

على مستوى الأندية، تألق أوموتويوسي في السويد مع نادي هلسينجبورج، وشارك في دوري أبطال أوروبا، ولعب للنصر السعودي، وانضم إلى فرنسا للعب مع نادي ميتز.

وشهدت مسيرته الكروية أيضًا محطات في جنوب إفريقيا، وليبيا، ومصر، وسوريا، ومولدوفا، حيث كان يحظى بإعجاب كبير بسبب أخلاقياته العالية في العمل وقدرته على تسجيل الأهداف.

وبعيدًا عن إنجازاته داخل الملعب، جسّد أوموتويوسي معاني الصمود والتضحية والولاء، فباختياره تمثيل بنين، حمل آمال الكرة البنينية بكل فخر، وترك إرثًا سيبقى مصدر إلهام لأجيال من اللاعبين الشباب.

رزاق أوموتويوسي مع الزمالك

لعب رزاق في صفوف الزمالك خلال الفترة بين 2011 و2013.

وتدرب أوموتويوسي تحت قيادة حسن شحاتة، ورحل بعد ذلك بسبب عدم تقاضيه راتبه لمدة 6 أشهر.

للتعرف على مباريات اليوم الثلاثاء اضغط هنا