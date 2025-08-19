المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأهلي: حريق فرع مدينة نصر بسيط.. ولا توجد أي خسائر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:48 م 19/08/2025
شعار الأهلي

النادي الأهلي

أكد النادي الأهلي حدوث حريق بسيط في فرع النادي بمدينة نصر، مشيرا لعدم وجود خسائر ناتجة عنه.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن عدم وجود أي خسائر على الإطلاق عقب الحريق البسيط الذي نشب قبل ساعات بمطعم فرع مدينة نصر".

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة

وأكد شلبي أن السبب الرئيسي للحريق يعود إلى المدخنة الخاصة بالمطعم تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف البيان: "لكن على الفور سيطرت منظومة الأمن والسلامة بالفرع على الحريق منذ بدايته، وتعاملت الحماية المدنية على أفضل نحو ممكن".

زيزو يحصد جائزة أفضل هدف مع الأهلي في جولة الدوري

وأوضح: "لم يتعرض أي شخص، سواء من العاملين أو الأعضاء للإيذاء".

وأتم: "وجه المدير التنفيذي للنادي إدارات المطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لاسيما مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة".

جدول مباريات اليوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري سعد شلبي

