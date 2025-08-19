الأهلي: حريق فرع مدينة نصر بسيط.. ولا توجد أي خسائر

أكد النادي الأهلي حدوث حريق بسيط في فرع النادي بمدينة نصر، مشيرا لعدم وجود خسائر ناتجة عنه.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن عدم وجود أي خسائر على الإطلاق عقب الحريق البسيط الذي نشب قبل ساعات بمطعم فرع مدينة نصر".

وأكد شلبي أن السبب الرئيسي للحريق يعود إلى المدخنة الخاصة بالمطعم تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف البيان: "لكن على الفور سيطرت منظومة الأمن والسلامة بالفرع على الحريق منذ بدايته، وتعاملت الحماية المدنية على أفضل نحو ممكن".

وأوضح: "لم يتعرض أي شخص، سواء من العاملين أو الأعضاء للإيذاء".

وأتم: "وجه المدير التنفيذي للنادي إدارات المطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لاسيما مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة".

